Rishi Sunak se rendra en Israël jeudi dans le cadre d’un voyage au Moyen-Orient | Actualités politiques

Rishi Sunak arrivera en Israël jeudi, entamant un voyage de deux jours dans la région au sens large, dans un contexte d’inquiétudes croissantes quant à une éventuelle escalade du conflit avec le Hamas.

Le Premier ministre tiendra une réunion avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président Isaac Herzog jeudi matin, avant de se rendre dans plusieurs autres capitales régionales dans le cadre d’une tentative diplomatique visant à empêcher les combats de s’envenimer.

Downing Street n’a pas précisé exactement où le Premier ministre irait après Israël, mais a déclaré qu’il rencontrerait ses homologues « de tout le Moyen-Orient ».

Lors de ses réunions, il fera pression pour que la route vers Gaza soit ouverte pour l’acheminement de l’aide humanitaire et la sortie de ceux qui sont coincés dans le territoire, tout en exprimant ses condoléances aux victimes des deux côtés de la guerre.

Son départ intervient alors que le président Biden a déclaré que le président égyptien Sissi avait accepté d’ouvrir le terminal de Rafah pour permettre à 20 camions d’aide d’entrer à Gaza.

Avant le voyage, M. Sunak a déclaré : « Chaque mort civile est une tragédie. Et trop de vies ont été perdues à la suite de l’horrible acte de terreur du Hamas.

« L’attaque contre l’hôpital d’Al Ahli devrait être un moment décisif pour les dirigeants de la région et du monde entier qui doivent s’unir pour éviter une nouvelle escalade dangereuse du conflit. Je veillerai à ce que le Royaume-Uni soit à l’avant-garde de cet effort. »

Mardi, une énorme explosion détruit l’hôpital al Ahli dans la ville de Gaza, où des centaines de Palestiniens s’étaient réfugiés au milieu du siège israélien de la bande de Gaza à la suite de l’attaque du Hamas attaque surprise meurtrière le 7 octobre.

Les responsables du Hamas ont affirmé que l’explosion de l’hôpital avait tué des centaines de personnes et avait été provoquée par une frappe aérienne israélienne – mais l’armée israélienne a imputé la faute à un raté de tir de roquette du groupe du Jihad islamique palestinien et a publié des images et des interceptions de communications visant à étayer leur thèse.

Le voyage de M. Sunak intervient après que le président américain Joe Biden s’est rendu mardi à Tel Aviv, où il s’est rangé du côté de M. Netanyahu en faveur de la grève des hôpitaux. ne semble pas avoir été provoqué par Israël mais « par l’autre équipe ».

Mais M. Sunak – qui s’est entretenu mercredi matin avec le conseiller à la sécurité nationale et le président de la commission conjointe du renseignement – a déclaré qu’il ne pas « se précipiter pour juger avant d’avoir tous les faits sur cette terrible situation ».

Sky News a rapporté mardi que le Premier ministre pourrait visiter Israël cette semainemais Downing Street vient tout juste de le confirmer.

Son voyage se déroulera parallèlement à celui du ministre des Affaires étrangères James Cleverly, qui rencontrera les dirigeants égyptiens, turcs et qatariens au cours des trois prochains jours dans le but d’aider à empêcher la propagation du conflit et à rechercher une solution pacifique.

M. Cleverly a déclaré : « Il n’est dans l’intérêt de personne – ni des Israéliens, ni des Palestiniens, ni du Moyen-Orient dans son ensemble – que d’autres soient entraînés dans ce conflit.

« Je rencontre mes homologues des États influents de la région pour promouvoir le calme et la stabilité, faciliter l’accès humanitaire à Gaza et travailler ensemble pour garantir la libération des otages. »

M. Cleverly a mis en doute la faisabilité d’un cessez-le-feu, ce que des dizaines de députés de tous les partis ont réclamé alors que la nourriture, l’eau, les médicaments et autres fournitures viennent à manquer à Gaza.

Israël a déclaré mercredi qu’il autoriserait l’Égypte à livrer des quantités limitées d’aide humanitaire dans la région – une décision qui a été approuvée à la lumière de la demande de M. Biden lors de sa visite.

M. Sunak fera pression pour que cela permette au Royaume-Uni de fournir l’aide humanitaire supplémentaire de 10 millions de livres sterling annoncée plus tôt cette semaine et de permettre aux ressortissants britanniques coincés à Gaza de partir.

Au moins sept ressortissants britanniques, dont Yahel Sharabi, 13 ansont été tués lors des raids du Hamas contre Israël, tandis que neuf ressortissants britanniques restent portés disparus – dont certains seraient morts ou parmi les otages ramenés dans la bande de Gaza.