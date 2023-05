Rishi Sunak se rendra à Washington pour des entretiens avec Biden la semaine prochaine

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak rencontrera le président américain Joe Biden à Washington la semaine prochaine pour se concentrer sur le renforcement des liens économiques.

La visite de Sunak vise à renforcer la coopération entre le Royaume-Uni et les États-Unis sur les défis économiques et à approfondir la coordination suite aux relations tendues dues au Brexit.

Bien qu’il soit peu probable qu’un accord de libre-échange soit discuté, des efforts seront déployés pour réduire les barrières commerciales et explorer des accords avec des États américains individuels.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’entretiendra la semaine prochaine à Washington avec le président américain Joe Biden, où ils discuteront de l’amélioration des liens économiques et de la manière de maintenir le soutien militaire à l’Ukraine dans son conflit avec la Russie.

Sunak sera à Washington mercredi et jeudi la semaine prochaine et rencontrera Biden, des membres du Congrès et des chefs d’entreprise américains, a déclaré mardi le porte-parole de Sunak.

« La visite sera l’occasion de s’appuyer sur les discussions que le Premier ministre et le président Biden ont eues ces derniers mois sur le renforcement du niveau de coopération et de coordination entre le Royaume-Uni et les États-Unis sur les défis économiques qui définiront notre avenir », a déclaré le a déclaré le porte-parole.

« Il y aura également une occasion de discuter de questions, y compris le maintien de notre soutien à l’Ukraine. »

Sunak veut forger de meilleures relations avec les États-Unis après qu’ils ont été tendus par le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne fin 2020.

En avril, un responsable de la Maison Blanche a été contraint de nier que Biden était « anti-britannique » après avoir passé plus d’une demi-journée dans la province britannique d’Irlande du Nord avant de se rendre au sud de la République d’Irlande pendant deux jours et demi de réunions.

L’administration Biden a montré peu d’intérêt à négocier un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, que les partisans britanniques de la sortie de l’UE ont autrefois présenté comme l’un des principaux avantages de son départ du bloc.

Les discussions avaient progressé sous l’administration de l’ancien président américain Donald Trump avant l’arrivée au pouvoir de Biden, puis les pourparlers se sont enlisés.

Le porte-parole de Sunak a déclaré mardi qu’il était peu probable qu’il y ait une discussion sur un accord de libre-échange lors de cette visite, et que l’accent serait plutôt mis sur la réduction des barrières commerciales par d’autres moyens, tels que des accords avec des États individuels.

Les relations de la Grande-Bretagne avec les États-Unis reposent en partie sur la défense rapprochée, le renseignement, les liens économiques et culturels, et les deux parties sont en grande partie solidaires pour soutenir l’Ukraine.

Sunak a accepté l’invitation de Biden à visiter la Maison Blanche en mars lorsque les deux dirigeants se sont rencontrés à San Diego pour inaugurer la prochaine phase d’une alliance sous-marine entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie, connue sous le nom d’AUKUS.

Les deux hommes semblaient bien s’entendre lors de cette visite, Biden notant que Sunak est diplômé de l’Université de Stanford et demandant une visite à la maison qu’il possède toujours à Santa Monica.