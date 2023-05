Rishi Sunak se rendra à Washington DC pour des entretiens avec le président américain Joe Biden la semaine prochaine alors qu’ils discutent du soutien à l’Ukraine

RISHI Sunak se rendra à Washington DC la semaine prochaine pour s’entretenir avec le président américain Joe Biden.

Lors de sa première visite officielle dans la ville en tant que Premier ministre, M. Sunak rencontrera également des membres du Congrès et des chefs d’entreprise américains de premier plan.

Rishi Sunak s’envolera pour Washington DC la semaine prochaine pour des entretiens avec le président américain Joe Biden Crédit : Reuters

Les pourparlers porteront sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’objectif de zéro émission nette et le redressement de l’économie mondiale.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré: « La visite sera l’occasion de s’appuyer sur les discussions que le Premier ministre et le président Biden ont eues ces derniers mois sur l’amélioration du niveau de coopération et de coordination entre le Royaume-Uni et les États-Unis sur les défis économiques qui définira notre avenir, y compris la sécurisation de nos chaînes d’approvisionnement et la transition vers des économies à zéro carbone.

« Ce sera également l’occasion de discuter de questions telles que le maintien de notre soutien à l’Ukraine alors que nous nous appuyons sur le succès de notre sommet du G7 à l’approche du sommet de l’OTAN. »

Les discussions sur un accord de libre-échange ne sont pas actuellement à l’ordre du jour du voyage.

Mais les ministres espèrent que des questions commerciales spécifiques seront abordées.

Le Royaume-Uni a déjà signé des accords individuels avec les États de Caroline du Nord, de Caroline du Sud et d’Indiana.

Et les responsables espèrent que l’Utah, l’Oklahoma, le Texas et la Californie seront les prochains à signer un accord.

Un porte-parole du No10 a déclaré : « Nous savons qu’aucun partenariat commercial n’est plus important que celui que nous avons avec les États-Unis, c’est notre plus grand partenaire commercial.

«Il convient de rappeler que la relation commerciale, telle qu’elle se présente actuellement, vaut déjà 279 milliards de livres sterling. Nous avons réalisé tout cela sans ALE. »

M. Sunak et M. Biden se sont rencontrés à plusieurs reprises, plus récemment au Japon pour le sommet du G7.

En mars, M. Sunak s’est envolé pour San Diego pour des entretiens avec M. Biden et le dirigeant australien Anthony Albanese afin de convenir du pacte sous-marin Aukus.

Et le Premier ministre et le président se sont également rencontrés à Belfast en avril pour discuter du cadre de Windsor et du 25e anniversaire de l’accord du Vendredi saint.