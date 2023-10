Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak s’envolera aujourd’hui pour l’Égypte, alors que l’on craint de plus en plus que le conflit entre Israël et le Hamas ne s’étende à la région.

Des pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ont averti la population de quitter le Liban voisin alors qu’une invasion terrestre israélienne de Gaza semble proche.

Le Premier ministre devrait rencontrer le dirigeant égyptien et souligner la nécessité d’éviter une escalade régionale.

Il soulignera également la nécessité d’éviter de nouvelles pertes inutiles de vies civiles.

Jeudi, M. Sunak a déclaré à Israël qu’il avait à la fois le « droit et le devoir » de « s’en prendre » au Hamas au début d’une visite de deux jours dans la région.

Le Premier ministre a qualifié le groupe terroriste de « mal pur » et, lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a ajouté : « Nous… voulons que vous gagniez ».

Mais il a également poussé les dirigeants israéliens à progresser en autorisant l’aide humanitaire à Gaza, au milieu des avertissements d’une catastrophe humanitaire.

Des centaines de camions transportant des fournitures vitales attendent toujours d’entrer à Gaza après que le président américain Biden a obtenu l’accord pour qu’ils puissent traverser depuis l’Égypte.

Lors de son voyage au Moyen-Orient, le Premier ministre s’est également entretenu avec le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, qui a convenu qu’ils devraient travailler ensemble pour empêcher une spirale du conflit.

M. Sunak « a encouragé le prince héritier à utiliser le leadership saoudien dans la région pour soutenir la stabilité, à la fois maintenant et à long terme », a déclaré le numéro 10.

« Dans toutes (ses) conversations, le Premier ministre a souligné la nécessité impérative d’éviter une escalade régionale et de prévenir de nouvelles pertes inutiles de vies civiles », a ajouté un porte-parole du numéro 10.

Les risques ont été illustrés lorsque les États-Unis ont déclaré qu’un de leurs navires de guerre avait intercepté des missiles de croisière et des drones lancés depuis le Yémen « potentiellement vers des cibles en Israël ».

Les rebelles Houthis au Yémen, soutenus par l’Iran, ont exprimé leur soutien aux Palestiniens et menacé Israël.

Des attaques contre Israël ont également été lancées depuis le Liban, où le groupe Hezbollah est également soutenu par l’Iran.

Le numéro 10 n’a pas encore confirmé si M. Sunak se rendra dans une autre capitale du Moyen-Orient avant son retour au Royaume-Uni vendredi après-midi.