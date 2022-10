Rishi Sunak se rapproche de Downing Street après le retrait de Boris Johnson

Rishi Sunak pourrait être élu chef du Parti conservateur et Premier ministre du Royaume-Uni s’il reçoit suffisamment de voix de ses collègues législateurs lundi.

LONDRES – L’ancien ministre des Finances Rishi Sunak semble sur le point de devenir le prochain Premier ministre du Royaume-Uni, les votes devant être comptés lundi après-midi.

Sunak pourrait être confirmé comme prochain chef du Parti conservateur et Premier ministre britannique dès 14 heures lundi, date à laquelle les candidats doivent avoir obtenu au moins 100 nominations de collègues législateurs conservateurs pour se présenter à la tête du parti.

L’ancien Premier ministre Boris Johnson était la plus grande compétition de Sunak, mais il a abandonné la course dimanche soir.

La seule candidate restante au poste de direction est Penny Mordaunt, une ancienne ministre de la Défense, qui a suivi Sunak lors du concours initial pour prendre la tête du Parti conservateur en septembre.

Si Sunak et Mordaunt ont plus de 100 partisans lundi et que personne ne décide de se retirer, les membres du Parti conservateur au sens large voteront pour leur nouveau chef, qui sera ensuite annoncé vendredi.