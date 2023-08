Rishi Sunak se promène le long de la jetée ensoleillée avec sa famille pendant les vacances d’été en Californie

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a commencé ses vacances d’été en se promenant le long d’une jetée ensoleillée avec sa famille en Californie.

Le Premier ministre, son épouse Akshata Murty et ses deux jeunes filles, Krishna et Anoushka, ont été photographiés dans un parc d’attractions sur la jetée animée de Santa Monica jeudi, le premier jour de leur voyage aux États-Unis.

Mme Murty et les filles portaient des vêtements aux couleurs vives assortis aux parasols colorés, aux manèges et aux stands de la célèbre destination touristique, tandis que M. Sunak portait des shorts et des espadrilles décontractés.

La famille, qui se rendra à Disneyland, a posé devant une grande roue, à une table de pique-nique et avec un stand de lancer d’anneaux offrant des peluches comme prix.

Avant qu’ils ne traversent l’étang un jour plus tôt, M. Sunak a déclaré que ce serait un voyage « vraiment spécial » après quelques années sans « vraies » vacances d’été en famille.

Il a dit que ses filles étaient « très excitées » d’aller à Disneyland avant de plaisanter, elles craignent de passer trop de temps à l’expérience Star Wars parce qu’il est fan.

Les séances photo de vacances du Premier ministre sont une longue tradition, avec des exemples récents comme David Cameron pris en photo sur un marché aux poissons portugais et Theresa May en randonnée en Suisse.

La Californie est un choix naturel pour M. Sunak, qui a étudié à Stanford et y a travaillé dans un fonds spéculatif.

Il a dit que l’endroit est « très spécial pour nous » car c’est « où j’ai rencontré ma femme ».

Le vice-Premier ministre Oliver Dowden est à la barre en l’absence de M. Sunak, qui devrait durer un peu plus d’une semaine.

L’attaché de presse du Premier ministre a déclaré que M. Sunak recevrait « des mises à jour quotidiennes de son cabinet privé, en particulier sur tout ce qui est urgent ».

Elle a dit que ce serait sa première absence « depuis qu’il est devenu secrétaire en chef du Trésor il y a près de quatre ans ».

Pendant que les Sunak étaient absents, de retour chez eux, un groupe d’activistes de Greenpeace a escaladé leur manoir du North Yorkshire pour protester contre les plans du Premier ministre visant à maximiser la production de pétrole et de gaz en mer du Nord.