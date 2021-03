Rishi Sunak se positionne soigneusement en haut de l’escalier n ° 11 pour le dernier photocall Budget

Rishi Sunak s’est soigneusement positionné en haut de l’escalier du No11 pour son dernier photocall sur le budget pandémique dans un changement marqué par rapport à sa ligne de photos officielle de l’année dernière.

Le chancelier de 5 pieds 5 pouces a affiché un comportement calme alors que lui et son équipe du Trésor se rassemblaient dans l’escalier et levaient les yeux vers le photographe pendant que M. Sunak tenait sa boîte rouge devant lui.

Cependant, la photo a depuis rassemblé un éventail de réponses comiques d’utilisateurs de médias sociaux, certains suggérant que le positionnement a été soigneusement orchestré après la file d’attente de l’année dernière où il semblait éclipsé par son personnel.

Pendant ce temps, d’autres étaient rapide pour repérer le secrétaire économique au Trésor John Glen mystérieusement «flottant» sur une série d’escaliers.

La photo, qui a été publiée avant le budget du chancelier aujourd’hui, est arrivée alors que M. Sunak annonçait que les seuils d’imposition sur le revenu seraient gelés jusqu’en 2026 et que l’impôt sur les sociétés augmenterait à partir de 2023 dans le but de récupérer une partie des 407 milliards de livres sterling que le gouvernement a dépensés pour la pandémie. .

Un utilisateur de médias sociaux a écrit: « Cela ne peut pas être à cause de la distanciation sociale, car il a posé avec son équipe à l’intérieur cette année, alors que personne ne portait de masque. C’est un mystère à coup sûr!

Tandis qu’un autre a demandé: «À quelle distance est-il?

Une autre personne a plaisanté: « Il n’a pas convaincu François de le soutenir? »

Ailleurs, d’autres ont attiré l’attention sur le député John Glen qui semblait mystérieusement flotter sur un escalier, l’un d’eux demandant si le politicien était assis sur une « chaise invisible ».

Matthew Champion a plaisanté: « Soit ce gars a une force de base incroyable, soit l’équipe du Trésor a inventé la technologie des chaises invisibles. »

Tandis qu’un autre a déclaré: « Ha, je pense que c’est comme ça que son costume tombe. Sa gauche est droite tandis que sa jambe droite est pliée sur la première marche. C’est le député John Glen.

Un utilisateur de Twitter a écrit: « Je suppose que les chaises invisibles sont beaucoup plus chères que les oreillettes. »

Et d’autres ont simplement ajouté: « Obtenez Peston sur l’affaire. »

Lors de son budget, M. Sunak a confirmé que les seuils d’imposition sur le revenu seraient gelés jusqu’en 2026 et l’impôt sur les sociétés serait relevé à partir de 2023 et a déclaré qu’il avait été contraint de rembourser les dommages causés par Covid.

M. Sunak a déclaré aux députés: « Au lieu de cela, notre première étape consiste à geler les seuils d’imposition personnels. »

La chancelière a poursuivi: « Nous tiendrons bien sûr notre promesse de l’augmenter à nouveau l’année prochaine à 12570 £, mais nous le maintiendrons ensuite à ce niveau plus généreux jusqu’en avril 2026.

« Le seuil de taux plus élevé sera également augmenté l’année prochaine, à 50 270 £, et restera ensuite également à ce niveau pendant la même période. »

Dans un budget crucial qui tracera le cours du pays pendant des années, le chancelier a déclaré qu’il savait que les mesures d’augmentation des recettes – qui porteront le fardeau au plus haut depuis les années 1960 – seraient « impopulaires ».

En plus de permettre l’érosion des seuils d’imposition sur le revenu par l’inflation à partir d’avril 2022, les droits de succession, les seuils d’enregistrement à la TVA, l’allègement des retraites et l’abattement pour plus-values ​​sont tous suspendus.

D’ici 2026, un million de travailleurs de plus bénéficieront du taux d’imposition le plus élevé, et 1,3 million de plus paieront le taux de base qui sont actuellement en dehors du système.

Mais M. Sunak a insisté sur le fait que l’alternative de «ne rien faire» n’était pas la bonne, soulignant que la plupart des mesures ne seront pas mises en œuvre tant que la reprise ne sera pas bien établie.

Défendant ses propositions ce soir lors d’une conférence de presse à Downing Street, M. Sunak a déclaré: « Je sais que les Britanniques n’aiment pas les augmentations d’impôts, ni moi non plus.

« Mais je sais aussi qu’ils n’aiment pas encore plus la malhonnêteté, c’est pourquoi j’ai été honnête avec vous sur le problème que nous avons et notre plan pour le résoudre. »

Dans un barrage de gros engagements de dépenses d’une valeur totale de 65 milliards de livres sterling, le chancelier a déclaré qu’il prolongerait également le programme de congés de cinq mois supplémentaires, tout en maintenant le sauvetage des travailleurs indépendants et des entreprises.

Le coup de pouce de 20 £ par semaine au crédit universel restera encore six mois, parallèlement aux baisses de TVA et de taux d’affaires pour l’hôtellerie, les loisirs et le tourisme.

Il a également présenté un plan en trois volets pour le redressement et la réparation des finances publiques – ainsi que pour faire du Royaume-Uni une «superpuissance scientifique».

Une mesure majeure pour alimenter la croissance est une «super-déduction» fiscale pour les entreprises qui investissent au Royaume-Uni – ce qui signifie qu’elles pourront demander un allégement de 130% de la valeur de leur investissement.

L’ampleur de l’allégement fiscal est si importante que le livre rouge montre qu’il devrait coûter près de 13 milliards de livres sterling en revenus réduits.

La réduction des droits de timbre a été maintenue jusqu’à la fin du mois de juin, et huit nouveaux «freeports» seront également créés à travers l’Angleterre pour accélérer la croissance économique.

M. Sunak a promis de continuer à utiliser toute la «puissance de feu fiscale» de l’État pour protéger les emplois et les moyens de subsistance.

«J’ai dit que je ferais tout ce qu’il fallait. Je l’ai fait et je le ferai », a-t-il déclaré. « Nous continuerons à faire tout ce qui est nécessaire pour soutenir le peuple et les entreprises britanniques pendant ce moment de crise …

« Une fois que nous serons sur la voie de la reprise, nous devrons commencer à réparer les finances publiques. »