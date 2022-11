Rishi Sunak se met dans une tournure alors qu’il énumère l’immigration illégale comme sa priorité numéro un

RISHI Sunak s’est mis dans une tournure hier alors qu’il tentait d’énoncer sa priorité d’action.

La confusion est survenue lorsque le Premier ministre a déclaré à GB News lors du sommet du G20 à Bali que son “défi numéro un” était de lutter contre l’immigration illégale.

APE

Rishi Sunak a fait ces commentaires lors du sommet du G20 à Bali[/caption]

Mais M. Sunak a déclaré plus tard à la BBC: “Le défi numéro un auquel nous sommes confrontés est l’inflation.”

Pendant ce temps, le chancelier Jeremy Hunt a presque confirmé qu’il y aurait une augmentation de la taxe d’habitation – peut-être 5% – avant sa déclaration d’automne demain.

Il a déclaré aux députés hier soir: «Ce sera une annonce très difficile.

“Nous allons demander aux personnes qui ont plus de contribuer encore plus, et cela se reflétera dans la taxe d’habitation et toutes les autres taxes.”

La chancelière devrait annoncer jeudi une autre série de paiements au coût de la vie.

Les demandeurs de prestations recevront 650 £, les retraités pauvres recevront 300 £ en plus et il y aura une autre indemnité d’invalidité de 150 £.