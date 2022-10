Rishi Sunak se met au travail pour son premier jour en tant que Premier ministre après avoir juré de maîtriser l’économie alors que la spéculation monte sur son équipe

RISHI Sunak sera officiellement nommé 57 britanniquee Premier ministre AUJOURD’HUI après avoir mis en sac les clés du n ° 10 lors de la dernière course à la direction des conservateurs.

Ce matin, Liz Truss présidera sa dernière réunion du Cabinet en tant que Premier ministre, avant de faire ses adieux à son équipe.

Rishi Sunak fera son premier discours en tant que Premier ministre devant Downing Street à 11h Crédit : Reuters

Rishi Sunak sera le 57e Premier ministre du Royaume-Uni après avoir remporté la course à la direction des conservateurs par un glissement de terrain Crédit : Reuters

Vers 10 h 15, elle prononcera un discours de départ devant Downing Street, avant de se rendre à la rencontre du roi Charles pour lui remettre sa démission.

M. Sunak sera alors invité par le Roi à former un nouveau gouvernement.

Vers 11 heures, il prononcera son premier discours devant la nation devant le célèbre No10.

À partir de là, tout est en feu, car le nouveau Premier ministre devra faire face à la tâche colossale de nommer un nouveau Cabinet brillant.

M. Sunak devra peser qui licencier et qui embaucher, sachant que toutes les ailes du parti conservateur divisé voudront voir un membre de leur faction représenté à la table du haut.

Hier, le Premier ministre en attente a déclaré à ses députés : “Nous devons nous unir ou mourir, et livrer pour notre pays.”

La confirmation des grands rôles du Cabinet devrait commencer à arriver dans l’après-midi et pourrait se poursuivre jusque tard dans la soirée.

Hier, M. Sunak a averti qu’il était temps pour le parti conservateur de devenir réel ou d’être anéanti car “c’est un moment existentiel”.

Alors que la Grande-Bretagne est confrontée à une crise du coût de la vie paralysante, à une inflation qui grimpe à 10,1% et à un trou noir de 40 milliards de livres sterling dans les finances publiques, il s’est engagé à faire tout ce qu’il faut pour maîtriser l’économie.

L’ancien chancelier a déclaré : « Nous avons une crise économique et une crise politique ; le public nous en tiendra pour responsables – à moins que nous ne le réparions maintenant et que nous le puissions.

Il a insisté : « Nous avons le temps avant les prochaines élections, nous avons le talent, l’énergie et les idées, mais nous avons une chance et pas de seconde chance.

Plus tard, dans son premier discours à la nation, M. Sunak a déclaré que c’était le “plus grand privilège de ma vie” de devenir Premier ministre et s’est engagé à servir avec “intégrité et humilité”.

Il a averti que le pays était confronté à un “profond défi économique”, mais a déclaré qu’il était l’homme qui offrirait un avenir meilleur à nos enfants et petits-enfants.

Il a été accueilli en héros par des députés de soutien qui l’ont accueilli au siège des conservateurs à Westminster pour son discours de victoire.

Pourtant, les téléspectateurs ont été déconcertés après que M. Sunak ait parlé pendant seulement 86 secondes avant de quitter maladroitement la scène.

À seulement 42 ans, il sera le plus jeune Premier ministre depuis 200 ans et le premier anglo-asiatique à occuper le poste le plus élevé.

M. Sunak sera également le premier dirigeant hindou du Royaume-Uni, sa victoire venant lors de la fête religieuse Diwali.

Le chemin de l’ancien chancelier vers le n ° 10 a été dégagé hier après que la rivale restante Penny Mordaunt n’ait pas réussi à obtenir les 100 bailleurs de fonds nécessaires pour présenter la dernière course à la direction aux membres du parti.

Après une matinée à marteler les téléphones devant les députés indécis, elle s’est retirée quelques minutes avant l’heure limite de 14 heures, déclarant que “Rishi a tout mon soutien”.