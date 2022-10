Rishi Sunak s’apprête à nommer “un gouvernement de tous les talents” – voici qui fait partie et qui ne fait pas partie de la nouvelle équipe du Premier ministre

Hier soir, RISHI Sunak a promis de nommer “un gouvernement de tous les talents” pour rassembler les conservateurs en guerre – y compris un poste de premier plan pour Dominic Raab.

Jeremy Hunt est susceptible de rester chancelier pour tenter de stabiliser les marchés nerveux – mais d’autres ministres du Cabinet sont prêts pour la côtelette.

Rishi Sunak a promis de nommer “un gouvernement de tous les talents” pour rassembler les conservateurs en guerre Crédit : La Méga Agence

Dominic Raab, Jeremy Hunt, Mel Stride et John Glen devraient faire partie de l’équipe Sunak

Ben Wallace, Jacob Rees-Mogg, Wendy Morton et Ranil Jayawardena auront tous la botte

Le Premier ministre en attente attirera les partisans de Boris et Truss ainsi que ses fidèles partisans dans le but de réparer le parti profondément fracturé.

Jacob Rees-Mogg, Wendy Morton et Ranil Jayawardena sont tous pressentis pour la botte.

Mais des emplois importants sont attendus pour les fidèles de Rishi tels que M. Raab, Sajid Javid, Mel Stride et John Glen.

Il y avait des craintes pour le populaire secrétaire à la Défense Ben Wallace au milieu des tensions sur les dépenses du MoD.

Bien qu’il soit un proche allié de Boris Johnson, il a promis son “plein soutien” à Rishi – mais le couple s’est fortement affronté dans le passé.

Le nouveau Premier ministre n’a manifestement pas promis de respecter ses engagements de dépenser 3% du PIB pour la défense d’ici 2030 – risquant de provoquer des tensions si M. Wallace reste.

M. Sunak a déclaré aux députés qu’il “unirait tous les talents de notre parti dans un gouvernement large et inclusif” – contrairement à son prédécesseur qui a formé un cabinet de loyauté uniquement qui est revenu la mordre.

Le futur Premier ministre a été enfermé la nuit dernière avec ses conseillers choisissant les nouveaux membres de sa meilleure équipe avant d’entrer au n ° 10 aujourd’hui.

Il préparait une série de limogeages dès cet après-midi, M. Rees-Mogg étant en tête de liste des cibles ayant précédemment qualifié M. Sunak de “socialiste”.

Le whip en chef Mme Morton, qui a annoncé qu’elle démissionnait la semaine dernière au milieu de scènes chaotiques des Communes avant de dire qu’elle resterait en poste, ne restera probablement pas.

Et avec plus des deux tiers du groupe qui le soutiennent, il a plus d’amis que d’ennemis parmi lesquels choisir.

Penny Mordaunt, deuxième, qui n’a pas réussi à faire participer les 100 députés au scrutin, devait se voir confier un travail de prune, les partisans faisant pression pour qu’elle soit nommée ministre des Affaires étrangères.

Même l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock a été pressenti pour un retour.

Mais il est resté le visage rouge hier alors que Rishi l’esquivait ostensiblement dans un camouflet public maladroit filmé en direct.