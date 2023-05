Rishi Sunak s’apprête à interdire les vendeurs de vape en donnant aux enfants des échantillons gratuits pour les rendre accros à la répression

Il sera interdit aux vendeurs de VAPE de donner des échantillons gratuits aux enfants dans le cadre d’une répression contre les e-cigs addictifs.

Le Premier ministre annoncera aujourd’hui que les vapos « gateway » sans nicotine aromatisés aux fruits et aux bonbons destinés aux adolescents feront l’objet d’une interdiction totale, comme l’a précédemment révélé The Sun.

Des échantillons de vape gratuits destinés aux enfants seront interdits dans le cadre de nouvelles propositions Crédit : Alamy

Les escouades anti-vape pourront infliger sur place des amendes aux magasins vendant illégalement des vapes aux moins de 18 ans, selon les propositions du gouvernement.

Les enfants apprendront les effets nocifs du vapotage à l’école, comme ils le font déjà pour fumer et boire.

Des vérifications ponctuelles des vapos vendus dans les vide-greniers, les dépanneurs et en ligne viseront à éradiquer toute flagellation sous le comptoir des enfants.

Et les publicités rampantes sur les vapoteurs sur les réseaux sociaux pourraient également être interdites à l’avenir.

Écrivant pour The Sun aujourd’hui, Rishi Sunak s’engage à s’attaquer à la « sombre réalité » de la flambée du vapotage chez les mineurs, ajoutant : « rien n’est plus important que de protéger nos enfants ».

Le Premier ministre révèle même qu’il s’était inquiété pour ses propres filles, Krishna et Anoushka, face à la tentation des appareils.

Les statistiques choquantes du NHS montrent qu’un enfant sur dix âgé de 11 à 15 ans utilise des e-cigs – même si les vendre à des moins de 18 ans est illégal.

Dans une enquête réalisée en 2023 auprès des 11 à 17 ans par Action on Smoking and Health, deux jeunes sur cinq ont déclaré fumer des vapos « juste pour essayer ».

Et environ un sur cinq dit qu’il goûte à l’e-cig parce que « d’autres personnes les utilisent ».

Des recherches récentes de la BBC ont montré de la nicotine dans des vapos sans nicotine, d’autres incluant même du plomb.

M. Sunak a déclaré à propos de son plan : « Mes filles ont dix et 12 ans, et je ne veux pas que la façon dont les vapes sont commercialisées et vendues soit attrayante pour elles.

« C’est pourquoi je lance une campagne de répression pour poursuivre les escrocs qui mettent des vapos entre les mains des enfants. »