Rishi Sunak salue un nouvel accord énergétique avec les États-Unis pour garantir que les approvisionnements ne puissent pas être manipulés par “un régime défaillant”

RISHI Sunak a salué un nouvel accord énergétique avec les États-Unis pour garantir que nos approvisionnements ne puissent jamais être manipulés par un “régime défaillant”.

Le Premier ministre a conclu un nouveau pacte avec l’Amérique visant à doubler les niveaux d’exportation de gaz de l’an dernier pour accroître la sécurité énergétique et faire baisser les prix.

La première réunion du partenariat anglo-américain aura lieu demain et fait suite à une flambée des coûts de l’énergie causée par l’invasion russe de l’Ukraine.

La volonté poussera à stabiliser les marchés de l’énergie et recherchera une plus grande collaboration sur le nucléaire et les énergies renouvelables.

M. Sunak a déclaré : « Nous avons les ressources naturelles, l’industrie et la pensée novatrice dont nous avons besoin pour créer un système meilleur et plus libre et accélérer la transition vers une énergie propre.

“Ce partenariat fera baisser les prix pour les consommateurs britanniques et contribuera à mettre fin une fois pour toutes à la dépendance de l’Europe vis-à-vis de l’énergie russe.”

Le groupe bilatéral se concentrera également sur la sécurité, l’efficacité et l’abordabilité énergétiques, l’initiative prévoyant une réduction prévue de 8 % de la demande de gaz cet hiver.

Le président américain Joe Biden a également soutenu cette décision après sa rencontre avec M. Sunak au G20 en Indonésie le mois dernier, où ils ont discuté des besoins énergétiques à court terme.

Il s’efforcera d’exporter au moins 9 à 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié au cours des douze prochains mois vers les terminaux britanniques, soit le double du niveau exporté en 2021.

Dans une déclaration conjointe avec le Premier ministre, le président Biden a déclaré qu’il était plus important que jamais “d’approfondir leur coopération pour garantir des systèmes internationaux résilients qui reflètent nos valeurs communes”.