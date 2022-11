Rishi Sunak salue un accord de 63 millions de livres sterling avec la France pour intensifier l’action contre les bateaux de migrants

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a salué aujourd’hui un accord de 72 millions d’euros (63 millions de livres sterling) avec Paris qui verra les responsables britanniques se joindre aux opérations en France pour la première fois pour arrêter les traversées non autorisées de la Manche.

Le Premier ministre a déclaré que l’accord – finalisé lundi matin par la ministre de l’Intérieur Suella Braverman et son homologue français Gérald Darmanin – serait “une base” pour plus de coopération dans les mois à venir.

S’adressant aux journalistes voyageant avec lui au sommet du G20 en Indonésie, M. Sunak a déclaré que c’était sa “priorité absolue” de maîtriser le problème des petits bateaux, qui avait occupé plus de son temps depuis qu’il était devenu Premier ministre le mois dernier que tout autre chose à part le économie.

Il a reconnu qu’il n’y avait pas de solution unique au problème, qui ne serait pas “résolu du jour au lendemain”. Mais il s’est dit “confiant” de faire baisser le nombre de migrants arrivant sur la côte du Kent.

L’accord d’un an a été annoncé un jour après que le nombre d’arrivées par canot au Royaume-Uni en provenance de France ait dépassé le record de 40 000 jusqu’à présent cette année. Il porte à 200 millions d’euros (175 millions de livres sterling) le total versé par le Royaume-Uni à la France pour financer les opérations anti-migrants depuis 2018.

L’accord comprend :

• Le nombre d’officiers français patrouillant le long des côtes pour les départs de migrants passera de 200 à 300

• Personnel britannique intégré dans les salles de contrôle françaises et vice-versa

• Le Royaume-Uni paiera à la France 63 millions de livres sterling par an

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a annoncé dimanche son intention de créer des camps pour héberger les migrants dans des camps de vacances désaffectés ou des logements étudiants pendant le traitement de leurs demandes d’asile, afin de mettre un terme à l’utilisation des hôtels pour un coût d’environ 7 millions de livres sterling par jour.

Un plan en 10 points pour résoudre le problème devrait également inclure des retours accélérés pour les migrants albanais, qui représentent une proportion croissante de ceux qui arrivent par bateau, et un examen des lois modernes sur l’esclavage en vertu desquelles de nombreux arrivants demandent protection.

Dans le cadre du nouvel accord avec Paris, la France s’engagera à augmenter de 40% le nombre d’officiers patrouillant sur les plages de la côte normande dans l’espoir de détecter et de perturber les embarquements.

Et ils seront équipés de drones et d’équipements de vision nocturne pour améliorer leurs chances de repérer les bateaux au fur et à mesure qu’ils se mettent à voir.

La France investira dans des centres d’accueil et d’éloignement pour les migrants dont les voyages vers le Royaume-Uni sont empêchés, afin de dissuader les tentatives répétées d’effectuer le périlleux voyage outre-Manche.

Pour la première fois, des responsables des forces frontalières britanniques seront intégrés dans des centres de contrôle français pour observer les opérations et partager des renseignements.

Pendant ce temps, la sécurité autour des ports sera améliorée, avec plus de vidéosurveillance, d’équipements de surveillance et d’équipes de chiens de détection.

Et un nouveau groupe de travail sera mis en place pour se concentrer sur l’inversion de la récente augmentation du nombre de ressortissants albanais utilisant des itinéraires de migration illégale vers l’Europe occidentale et le Royaume-Uni.

“Je pense que la priorité absolue que le peuple britannique a en ce moment – tout comme moi – est de lutter contre l’immigration illégale”, a déclaré M. Sunak.

« J’ai pris l’engagement de m’en emparer cet été. Et je peux vous dire à tous que j’ai passé plus de temps à travailler là-dessus qu’autre chose – à part évidemment la déclaration d’automne – au cours des deux dernières semaines.

M. Sunak a reconnu qu’il n’y avait pas de réponse unique au problème des petits bateaux et a concédé qu’il ne pouvait pas le résoudre “du jour au lendemain”.

Mais il a ajouté: “Il y a une série de choses sur lesquelles je travaille, y compris l’accord français, où je suis convaincu que nous pouvons réduire les chiffres au fil du temps et c’est ce que je vais livrer.”

M. Sunak a déclaré qu’il avait discuté de la migration avec le président français Emmanuel Macron lorsque le couple s’est rencontré en marge du sommet sur le changement climatique COP27 en Égypte.

Il a déclaré: “Ce n’est qu’en travaillant avec d’autres pays que vous pourrez faire des progrès sur les choses qui ont un impact sur les gens chez vous.

“Je suis ravi que nous signions un nouveau contrat avec les Français. Les faits saillants sont une augmentation de 40% des patrouilles en cours et – pour la première fois – des responsables britanniques intégrés aux opérations françaises pour renforcer la coordination et l’efficacité de notre opération.

“Mais ce n’est pas la fin de notre coopération et l’accord devrait être la base d’une coopération encore plus grande dans les mois à venir.”

S’exprimant lundi matin lors de l’annonce de l’accord, le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly a déclaré que les efforts du gouvernement pour empêcher les gens d’atteindre le Royaume-Uni pour demander l’asile devaient “s’adapter”.

“Nous devons maîtriser le commerce international de la misère humaine”, a-t-il déclaré à Sky News.

“Nous devons travailler avec nos partenaires internationaux, y compris la France et les pays d’où viennent ces personnes.”

Interrogé sur la différence entre le nouveau pacte du gouvernement et les pactes précédents, le ministre a répondu: “Nous devons toujours nous adapter et nous mettre à jour”.

“Nous voyons que ces trafiquants d’êtres humains changent constamment de tactique lorsqu’ils utilisent la technologie, comment ils essaient d’échapper aux forces de l’ordre, il est donc important que nous parlions avec nos amis et alliés internationaux, de la mise à jour de nos procédures, mais aussi bien sûr, nous devons faire sûrs que ces accords, ces arrangements, ces accords, continuent.”

Mais le ministre des Affaires étrangères a refusé de chiffrer la réduction du nombre qu’il attendait de l’accord. Auparavant, les initiatives gouvernementales n’avaient vu que le nombre de personnes arrivant sur les côtes du Royaume-Uni par petit bateau augmenter, avec des questions sur l’aspect pratique de la surveillance d’une mer entière.

“Nous voulons réduire considérablement les chiffres. C’est tout l’intérêt de ces arrangements”, a-t-il déclaré à BBC Breakfast.

“Le fait est que nous essayons de dépenser moins d’argent que nous n’en dépensons actuellement pour loger les migrants.

“Bien que les chiffres soient sans précédent, il est important de reconnaître que cet accord a eu un effet positif. Pas au niveau que nous souhaiterions, c’est pourquoi nous avons mis à jour cet accord avec la France.”