Rishi Sunak rôtit Boris Johnson, Liz Truss et Matt Hancock dans un discours d’après-dîner destiné à faire pression sur les journalistes

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak s’est moqué de Liz Truss, Boris Johnson et Matt Hancock ont ​​prononcé un discours rempli de blagues devant les journalistes de Westminster avant la conférence des conservateurs.

En plus d’une série de gags sur son propre sens vestimentaire et sur le leader travailliste Sir Keir Starmer, M. Sunak a également fait la lumière sur les séances de karaoké lors du prochain rassemblement des conservateurs à Manchester.

Il a déclaré : « J’ai entendu dire que Nadine (Dorries) et Boris faisaient Rien n’est comparable à 2 U. Liz Truss couvre apparemment Shaggy’s Ce n’était pas moi.»

« Je vais interpréter le classique d’Elton John Petite danseuse, » il ajouta.

Dans un autre coup adressé à Mme Truss, M. Sunak a déclaré : « Cela a été toute une année dans la politique britannique. Presque un an s’est écoulé depuis ce que l’on pourrait appeler par euphémisme « les événements qui m’ont conduit à devenir Premier ministre ».»

Il a dit qu’il était heureux de la voir « réfléchir tranquillement… notamment à qui est à blâmer ».

Le Premier ministre a également visé M. Hancock, l’ancien secrétaire d’État à la santé qui a perdu le titre de whip des conservateurs suite à sa comparution à l’élection présidentielle. Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !

M. Hancock, un utilisateur régulier de TikTok – qui devrait se retirer aux prochaines élections générales, est également apparu sur Celebrity SAS : qui ose gagner.

M. Sunak a déclaré : « En regardant sans doute cette année tumultueuse, personne n’a eu une année plus chargée que Matt Hancock. C’est difficile de suivre – Je suis une célébrité, sors-moi d’ici, Celebrity SAS : qui ose gagner. Et ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles je suis si fier d’avoir présenté le projet de loi sur la sécurité en ligne. Il est conçu pour empêcher la propagation de contenus nuisibles, malveillants et indignes – tout comme un ancien secrétaire à la Santé de 44 ans synchronisant ses lèvres sur une chanson de Barbie sur TikTok.

Le Premier ministre a terminé son discours sur une note plus sérieuse en rendant hommage au regretté journaliste de la BBC George Alagiah, décédé plus tôt cette année à l’âge de 67 ans d’un cancer de l’intestin après avoir été diagnostiqué pour la première fois en 2014.

Il a déclaré : « J’ai grandi en regardant les reportages courageux et compatissants de George à la télévision. Du génocide épouvantable au Rwanda aux années pleines d’espoir de Mandela en Afrique du Sud. Un journaliste brillant et brillant, de toute évidence un homme gentil et humble. Il représentait le meilleur de la longue et noble tradition journalistique de ce pays.

Le discours de M. Sunak fait suite aux discours de journalistes de Westminster, dont Hugo Gye, qui a raconté une anecdote à propos du Premier ministre teetoal dégustant de la tequila au miel lors de son enterrement de vie de garçon. M. Gye a ajouté : « Soit dit en passant, Boris Johnson nie avoir connaissance de la tequila au miel. Il dit qu’il est sûr de ne jamais l’avoir rencontrée.