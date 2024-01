Rishi Sunak rit alors qu’il est confronté à un ancien employé du NHS à propos des sept heures d’attente de sa fille aux urgences

Rishi Sunak a éclaté de rire alors qu’il était pris à parti sur l’état du NHS par l’un de ses anciens employés mécontents.

Le Premier ministre a été distrait par une blague de quelqu’un dans la foule alors qu’il se promenait dans les rues commerçantes vendredi. Après avoir imputé aux grèves du personnel sous-payé l’absence de progrès sur les listes d’attente, l’ancien agent de santé non identifié a déclaré : « Mais vous pourriez tout arrêter. Vous pourriez tout redevenir comme avant… »

Le Premier ministre a alors, étonnamment, éclaté de rire. Sans se laisser décourager, le patient acheteur a poursuivi : « Eh bien, pas littéralement, mais si vous aviez un problème, vous pouviez aller à l’hôpital. » Une vidéo en ligne de la rencontre avait donné l’impression que M. Sunak se moquait d’elle, mais il est apparu plus tard que son rire était une blague derrière elle.

Lorsque la femme a ensuite déclaré que sa fille attendait depuis sept heures en raison d’un problème d’asthme, M. Sunak a été emmené par son équipe. Mais il continuait à lui parler tout en marchant, ajoutant : « Je suis désolé d’entendre ça. » Il est ensuite revenu sur son message anti-grève en déclarant : « L’essentiel est que nous avons résolu toutes les actions revendicatives dans le NHS, à l’exception des jeunes médecins, qui ne disent toujours pas oui. » La femme a mis fin à la conversation à Winchester, Hants, en serrant la main de Sunak et en lui disant brièvement merci.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a déclaré à propos de l’inaction du Premier ministre en matière de grève : « Sunak a refusé de s’impliquer dans ces négociations pendant plus d’un an, laissant les patients avec plus d’un million d’opérations et de rendez-vous annulés, et les contribuables payant une facture de 2 milliards de livres sterling. »

M. Sunak n’a pas non plus tenu sa promesse de réduire les listes d’attente du NHS. Le nombre de patients en attente de traitement s’élevait à 7,6 millions en novembre. L’amélioration de la liste d’attente devrait stagner après que 113 779 rendez-vous ont dû être reportés en raison de la grève de six jours des jeunes médecins sous-payés au début de ce mois. Les temps d’attente aux urgences se sont également aggravés, avec seulement 69,4 % des patients en Angleterre vus dans les quatre heures en décembre, contre 69,7 % en novembre et contre un objectif fixé pour mars de cette année de 76 %.

La visite inopinée de M. Sunak à Winchester et sa promenade avec les députés locaux Steve Brine et Flick Drummond ont également eu lieu dans une boulangerie de rue.