Rishi Sunak risque une «crise financière» s’il ne parvient pas à augmenter les impôts pour payer les dépenses liées aux coronavirus et doit être prêt à augmenter les impôts des travailleurs et des acheteurs ordinaires ainsi que des grandes entreprises, a déclaré l’ancien chancelier Kenneth Clarke.

Le grand conservateur a déclaré que M. Sunak devrait abandonner une promesse fondamentale du manifeste conservateur de Boris Johnson de 2019 de ne pas augmenter les taux d’impôt sur le revenu, de TVA ou d’assurance nationale, pour se permettre de commencer à rembourser la dette historiquement élevée de 2000 milliards de livres sterling accusée à la suite d’une énorme dette. emprunter pour soutenir l’économie pendant la pandémie.

Et il a déclaré qu’il supprimerait les allégements fiscaux pour les plus de 65 ans, qui ne paient actuellement pas de cotisations d’assurance nationale sur les revenus.

Le chancelier a déclenché une dispute avec les députés conservateurs d’arrière-ban en signalant qu’il utilisera sa déclaration budgétaire du 3 mars pour «égaler» les électeurs sur la nécessité de se serrer la ceinture pour payer son paquet de 280 milliards de livres sterling pour les emplois et les entreprises touchés par Covid -19.

Avec une augmentation de l’impôt sur les sociétés de 19 à 23% prévue mercredi prochain, certains conservateurs ont déclaré que M. Sunak devrait plutôt se concentrer sur l’extension du soutien aux coronavirus et investir dans la croissance pour sortir la Grande-Bretagne de son marasme économique.

Mais Lord Clarke, qui est crédité d’avoir conduit le Royaume-Uni de la récession à la stabilité financière en tant que chancelier de 1993 à 1997, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que Sunak ne doit pas craindre les augmentations d’impôts personnels comme l’impôt sur le revenu, l’assurance nationale et la TVA.

Le pair conservateur – brièvement expulsé du parti par M. Johnson pour s’être opposé à un Brexit sans accord – a déclaré que le chancelier devait prolonger les éléments réussis de son programme de soutien aux coronavirus, comme les indemnités de congé qui couvrent jusqu’à 80% des salaires des travailleurs qui serait autrement mis à pied.

Mais il a ajouté: «Cela signifie plus de dépenses, plus de dette par le gouvernement.

«Ce qu’il doit aussi faire, c’est commencer à se préparer à la façon dont il va maîtriser cette dette, comment il va ramener le fardeau de la dette à la normale, comment il va augmenter les impôts.

«Toute personne sensée sait que ces dépenses que nous avons engagées pour empêcher l’effondrement de l’économie sont des dépenses des contribuables. C’est la dette du contribuable que nous accumulons maintenant.

«Et si nous ne la maîtrisons pas réellement et ne signalons pas comment nous allons revenir au bon sens budgétaire avant que l’inflation ne revienne et que les taux d’intérêt augmentent, nous ferons face à une crise financière, avec le fardeau du paiement des intérêts le superviser et le problème de sa reconduction quand il se présente. »

Lord Clarke a déclaré que le chancelier avait la possibilité d’augmenter les impôts sur les entreprises, qui restent faibles au Royaume-Uni par rapport à d’autres États très développés.

Mais il a dit qu’il augmenterait l’impôt sur les sociétés «avec prudence» tout en concentrant son attention sur la fiscalité des particuliers.

«Les trois principaux impôts – l’impôt sur le revenu, la TVA et l’assurance nationale – fournissent plus de la moitié des recettes, ils sont liés aux dépenses et aux revenus et sont progressifs», a déclaré l’ancien chancelier. «Il doit les regarder.

Lord Clarke a rejeté l’importance de rompre les promesses du manifeste de ne pas augmenter les principaux taux d’imposition, soulignant que les auteurs du document n’avaient aucune idée du coup économique massif qui allait bientôt frapper le pays.

«Je pense que vous pourriez expliquer le manifeste à n’importe quelle personne sensée en soulignant qu’il a été écrit sans que personne ne prédit quoi que ce soit comme la crise de Covid ou quoi que ce soit comme l’emprunt que le gouvernement a dû emprunter», a-t-il déclaré.

Et il a déclaré que les députés d’arrière-ban devaient être persuadés que le fardeau de payer pour le soutien aux coronavirus devait incomber en grande partie aux classes moyennes plus âgées, qui votent traditionnellement par les conservateurs.

«Cette crise a été tellement injuste», a déclaré Lord Clarke. «Il a frappé les pauvres, les jeunes, les mal payés et les vulnérables.

«Les classes moyennes confortables, la classe moyenne plus âgée, confortable et à la retraite, sont en fait mieux loties financièrement à cause de la crise parce que les prix de leurs maisons ont augmenté, leurs investissements ont pris de la valeur grâce à l’assouplissement quantitatif et ils ont économisé de l’argent qu’ils n’ont pas» t pu passer leurs vacances.