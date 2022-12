Rishi Sunak risque de nuire à l’économie en augmentant les taxes sur le carburant de 23% – car la recherche révèle que l’inflation augmentera s’il le fait

La plupart des gouvernements procèdent rarement à une évaluation des résultats à long terme de leurs décisions en matière d’argent.

Cela n’est nulle part plus évident que lorsqu’il s’agit des prix du carburant.

Le mois dernier, l’Office for Budget Responsibility a lancé une bombe sur 37 millions d’automobilistes – il y aura une augmentation de 23% des droits sur le carburant (équivalent à environ 12p plus TVA) dans le budget de mars 2023.

Et malgré un tollé continu des automobilistes déjà aux abois, le gouvernement semble s’y tenir.

Mardi, lors de la commission de liaison parlementaire de cette semaine, le Premier ministre Rishi Sunak a refusé de nier que les taxes sur le carburant augmenteraient, une position qui mystifiera des millions d’électeurs et lui fera perdre encore plus le soutien populaire des conservateurs.

Le coût de cela est exorbitant – le coût annuel pour un chauffeur de fourgonnette typique serait de 1 000 £ supplémentaires. Pour un chauffeur de poids lourd, c’est la modique somme de 7 000 £.

J’ai chargé un groupe d’économistes hautement qualifiés d’évaluer l’impact de l’augmentation des taxes sur les conducteurs les plus taxés au monde – nous.

Et leurs conclusions sont accablantes.

L’absurdité d’augmenter même la taxe sur le carburant est claire pour la majorité d’entre nous.

Mais pas à ces conseillers spéciaux du gouvernement vêtus de lycra vert, qui voient l’augmentation des taxes et les interdictions de véhicules comme le seul moyen de sauver la planète.

Les gourous largement respectés du Center for Economics and Business Research ont calculé que toute augmentation des droits sur le carburant générerait beaucoup moins de revenus nets que ne le prévoit l’OBR.

En fait, une hausse d’impôt de 23 % créerait des dommages économiques inimaginables, réduisant éventuellement notre PIB d’environ 1 % et réduisant l’emploi d’environ 31 000 emplois.

Et ce ne serait que le début du voyage du gouvernement vers une apocalypse économique de sa propre fabrication.

Pourquoi le chancelier, Jeremy Hunt, sanctionnerait-il une hausse des impôts qui réduirait l’économie et ajouterait plus de personnes à la file d’attente des allocations ?

Pire encore, le mantra de Sunak, lorsqu’il faisait campagne pour devenir Premier ministre pour lutter contre l’inflation, serait réduit en miettes.

Selon les calculs du CEBR, l’inflation augmenterait en fait d’un taux stupéfiant de 2,3 %.

Une augmentation des taxes sur le carburant toucherait également plus durement les conducteurs les plus pauvres. En proportion de leur revenu, les automobilistes des 10 % les plus pauvres de la population dépensent plus de deux fois plus en carburant que les riches.

La quantité de carburant routier achetée à Londres diminue à mesure que l’utilisation de la voiture diminue.

Les Londoniens dépensent deux tiers de moins en essence et en diesel par rapport au reste d’entre nous.

Par conséquent, une augmentation des taxes sur les carburants est en grande partie une taxe imposée par Londres aux régions.

Les utilisateurs essentiels de véhicules, en particulier les chauffeurs de camionnettes et les camionneurs blancs, ont déjà été durement touchés par la poursuite effrénée du gouvernement vers Net Zero.

Les effets d’une augmentation des taxes sur les carburants frapperont des secteurs critiques qui ont déjà le sentiment d’avoir été confrontés à une augmentation excessive des charges pesant sur eux en raison d’une prise de décision mal informée.

Avec la croissance du commerce en ligne, les camionnettes et toutes les formes de logistique sont essentielles à l’économie et à la lutte pour atténuer la crise du coût de la vie.

Ils sont le moteur ultime de la prospérité de notre nation.

L’augmentation des charges pesant sur les chauffeurs de fourgonnette a déjà commencé à affecter leur volonté de servir les clients nouveaux et existants.

Si cela continue, un maillon essentiel de la chaîne de services et de nos artères commerciales se rompra.

Le secteur des poids lourds est également déjà dans une situation fragile.

L’âge moyen d’un chauffeur routier est de 53 ans et 13 % ont plus de 60 ans.

Seuls deux conducteurs de poids lourds sur 100 ont moins de 25 ans.

Leurs marges bénéficiaires sont estimées à un pour cent au mieux.

Inflation brutale

Le nombre de propriétaires-exploitants a également diminué.

Il est concevable qu’une augmentation des droits soit la goutte qui fait déborder le vase.

Et il y a plus de mauvaises nouvelles.

L’Autorité de la concurrence et des marchés a conclu que la baisse des droits de 5 pence annoncée dans le budget de mars 2022 n’avait pas été entièrement répercutée.

Comme le rapporte The Sun aujourd’hui, les garages profitent au moment même où nous partons voir nos proches pour les vacances. Joyeux Noël!

Et malgré le récent gel et la réduction inefficace de 5 pence, les taxes britanniques sur le diesel sont toujours les plus élevées de toutes les grandes économies européennes, tandis que les prix de l’essence sont proches d’être les plus chers.

Grâce à la campagne de FairFuelUK en partenariat avec The Sun, la politique de gel des taxes sur le carburant, en place depuis 2011, a été couronnée de succès, réduisant l’IPC de 6,7 % et augmentant les dépenses des ménages de 24 milliards de livres sterling.

Si cela ne s’était pas produit, la récession serait encore plus profonde et l’inflation encore plus élevée.

Donc, Chancelier, réduire les taxes sur le carburant s’est avéré un succès – il serait bizarre de le changer.

Je vais simplifier les choses pour vos “experts” du Trésor : la réduction des taxes sur le carburant stimulera l’économie, fera chuter l’inflation et restaurera la confiance du public et pourrait même aider à éviter que le gouvernement ne se dirige vers les bancs de l’opposition.