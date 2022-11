Rishi Sunak risque de mettre en colère les députés conservateurs en revenant sur l’engagement de défense de Truss

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Premier ministre Rishi Sunak s’est engagé sur une trajectoire de collision avec les faucons de la défense de son propre parti conservateur en refusant de s’engager à augmenter les dépenses militaires à 3% du PIB dans la déclaration d’automne de cette semaine.

M. Sunak a rejeté les avertissements selon lesquels s’éloigner de l’objectif de son prédécesseur Liz Truss serait considéré comme un signe de faiblesse par le président russe Vladimir Poutine à un moment où l’Occident soutient la résistance de l’Ukraine à son invasion.

Le Premier ministre a annoncé l’attribution d’un nouveau contrat de 4,2 milliards de livres sterling à BAE Systems pour construire cinq autres navires de guerre pour la Royal Navy, ce qui, selon lui, renforcerait la capacité du Royaume-Uni à contrer l’agression russe.

Dans l’un de ses derniers actes en tant que Premier ministre, Boris Johnson s’est engagé à augmenter les dépenses de défense de 2,1% du PIB actuel à 2,5 d’ici la fin de la décennie, et Mme Truss a augmenté ce chiffre à 3% au cours de son bref mandat. .

Ben Wallace, le secrétaire à la Défense, avait laissé entendre qu’il pourrait traiter tout retour en arrière sur l’engagement comme une question de démission, mais la semaine dernière a indiqué qu’il ne cherchait pas à se battre sur la question, affirmant qu’il le prendrait “budget par budget”.

Une hausse à 3% coûterait entre 20 et 25 milliards de livres sterling en termes réels, à un moment où le chancelier Jeremy Hunt tente de trouver des économies et des augmentations d’impôts totalisant jusqu’à 60 milliards de livres sterling dans la déclaration de jeudi.

Mais Julian Lewis, président de la commission parlementaire du renseignement et de la sécurité, a déclaré la semaine dernière que c’était “le pire moment possible pour revenir sur ses engagements en matière de défense”, avertissant que l’abandon de l’objectif de 3% enverrait “un signal très faible” à Moscou. .

S’exprimant lors d’une visite au sommet du G20 en Indonésie, où il devait réprimander le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pour l’invasion, M. Sunak a refusé à plusieurs reprises de s’engager à 3%.

Lorsqu’on lui a demandé s’il confirmerait l’objectif de Mme Truss, voire s’engagerait à augmenter les dépenses de défense en fonction de l’inflation, il a répondu : « Vous parlez de l’objectif de mon prédécesseur. Mon prédécesseur avant cet objectif visait à atteindre 2,5 %. C’était l’objectif de Boris lorsqu’il était au sommet de l’OTAN, je pense. Et l’objectif de l’OTAN lui-même est de 2 % ».

M. Sunak a déclaré que le Royaume-Uni était depuis longtemps l’un des trois ou quatre pays de l’Otan à atteindre l’objectif de 2% et restait le deuxième plus gros dépensier militaire de l’alliance, après les États-Unis.

“Personne ne peut dire que nous n’avons pas une position très forte en matière de défense”, a-t-il déclaré.

« Nous avons non seulement un passé actuel mais historique d’être de solides investisseurs dans la défense et de donner la priorité à l’OTAN. C’est ce que j’ai fait en tant que chancelier, avec une augmentation significative des dépenses de défense.

M. Sunak a déclaré que sa “condamnation sans équivoque” de la Russie au sommet du G20 était soutenue par “une action tangible”.

Le Royaume-Uni a fourni “une aide financière et militaire importante” à Kyiv, notamment 1 000 missiles de défense aérienne annoncés la semaine dernière et une formation pour les troupes ukrainiennes au Royaume-Uni, a-t-il déclaré.

Et il a souligné le nouveau contrat BAE pour la construction de cinq nouvelles frégates Type 26 à ajouter aux trois déjà en construction.

Un navire de guerre avancé avec pour objectif principal la guerre anti-sous-marine, les navires de type 26 seront déployés pour protéger la dissuasion nucléaire en mer continue du Royaume-Uni et le Carrier Strike Group.

“Je ne pense pas que Poutine ou qui que ce soit d’autre puisse regarder cela et dire de quelque manière que ce soit que nous sommes faibles, nous sommes incroyablement forts pour lui tenir tête et donner aux Ukrainiens tout le soutien dont ils ont besoin et cela continuera avec moi en tant que Premier ministre », a déclaré M. Sunak.

« Il ne peut y avoir de normalisation du comportement de Poutine, qui n’a pas sa place dans la communauté internationale.

« Les actions de la Russie nous mettent tous en danger. Alors que nous apportons au peuple ukrainien le soutien dont il a besoin, nous exploitons également l’étendue et la profondeur de l’expertise britannique pour nous protéger et protéger nos alliés. Cela comprend la construction de la prochaine génération de navires de guerre britanniques.

“Poutine et ses mandataires n’auront jamais un siège légitime à la table tant qu’ils n’auront pas mis fin à leur guerre illégale en Ukraine. Au G20, le régime de Poutine – qui a étouffé la dissidence nationale et fabriqué un vernis de validité uniquement par la violence – entendra le chœur de l’opposition mondiale à ses actions.