Rishi Sunak riposte à Nadine Dorries alors qu’il nie croire que seuls les garçons chics devraient être des seigneurs

Rishi Sunak a riposté à une affirmation de Nadine Dorries selon laquelle un « plafond de classe » l’empêchait d’être élevée à la Chambre des lords, niant que seuls les garçons chics devraient recevoir des pairies.

Mme Dorries a affirmé qu’elle avait démissionné de son poste de députée après avoir été «intimidée» par le n ° 10 et a accusé le Premier ministre de l’avoir «duplicément et cruellement» empêchée d’obtenir une pairie.

Le loyaliste de Boris Johnson a cherché à diviser la ligne selon des lignes de classe, qualifiant M. Sunak et James Forsyth – son assistant politique – de « garçons chics privilégiés » qui l’avaient empêchée de se voir offrir un siège aux Lords.

« J’ai le cœur brisé, pas seulement pour moi mais pour tous ceux qui viennent d’un milieu comme le mien », a-t-elle déclaré.

Mais, lorsqu’on lui a demandé si M. Sunak pensait que seuls les garçons chics devraient aller à la Chambre des lords, le porte-parole officiel du Premier ministre a répondu : « Non ».

Le n ° 10 a également refusé de savoir si M. Sunak se considérait comme un garçon chic, renvoyant les journalistes aux commentaires précédents que le Premier ministre avait faits sur ses antécédents.

M. Sunak a précédemment suggéré qu’il n’avait pas d’amis de la classe ouvrière.

Décrivant ses amitiés dans la série documentaire 2007 de la BBC Classes moyennes – Leur essor et leur étalementM. Sunak a déclaré: « J’ai des amis qui sont des aristocrates, j’ai des amis qui appartiennent à la classe supérieure, j’ai des amis qui appartiennent à la classe ouvrière … enfin, pas à la classe ouvrière. »

La salve de Mme Dorries contre M. Sunak était la dernière d’une rangée féroce sur la liste des honneurs de démission de l’ancien Premier ministre.

Lundi, M. Sunak a affirmé que son prédécesseur lui avait demandé de contourner les règles sur les pairies – « quelque chose que je n’étais pas prêt à faire ».

Mais un furieux M. Johnson a riposté en disant: « Rishi Sunak parle de bêtises » – ajoutant qu’il avait demandé au Premier ministre de s’assurer que les autorités des Lords « renouvellent leur vérification ».

M. Johnson et ses alliés reprochent à Downing Street certains de ses principaux alliés conservateurs – dont Mme Dorries, Alok Sharma et Nigel Evans – de ne pas figurer sur la liste des honneurs de démission de l’ancien Premier ministre.

Nadine Dorries était une ardente défenseure de l’ancien premier ministre (Parlement britannique)

Et Mme Dorries a utilisé une interview avec TalkTV pour lancer une nouvelle attaque contre le Premier ministre, affirmant qu’il avait utilisé des « mots fous » et des « sophismes » lors d’une réunion avec M. Johnson la semaine dernière, ce qui a laissé l’ancienne députée d’Uxbridge et de South Ruislip croire qu’elle serait inclus.

Se référant à M. Sunak et M. Forsyth, elle a ajouté: « Cette histoire parle d’une fille de Liverpool… qui avait quelque chose qui lui avait été offert… enlevé par deux garçons chics privilégiés. »

Mme Dorries a déclaré qu’elle était « 100% » sûre que son ancien patron n’avait pas décidé de la retirer lui-même de la liste.

Invitée à expliquer sa compréhension de ce qui s’était passé, elle a déclaré que la commission de nomination de la Chambre des lords (Holac) avait dit au n ° 10 qu’elle devrait annoncer son départ en tant que députée pour entrer dans les Lords.

Elle a dit qu’elle était au courant de cette règle, mais qu’elle avait été exhortée « via des canaux secondaires » à ne pas déclencher une élection partielle ainsi retardée.

Un plan a été conçu par le secrétaire du Cabinet selon lequel elle resterait sur la liste jusqu’à une élection générale, mais « nous avons découvert que tout à coup cela n’était pas autorisé », a déclaré Mme Dorries.

Détaillant vendredi l’enchaînement des événements, l’ancienne ministre a déclaré n’avoir appris que son nom ne figurait pas sur la liste qu’une demi-heure avant sa publication.

Le whip en chef lui a parlé le matin pour lui dire que « tout va bien » avant de la contacter quelques heures plus tard pour lui révéler qu’elle n’était pas incluse, a-t-elle déclaré.