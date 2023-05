Rishi Sunak revient sur sa promesse des conservateurs de faire passer la migration nette en dessous de 250 000

Hier soir, RISHI Sunak est revenu sur l’engagement des conservateurs de faire passer la migration nette en dessous de 250 000.

Les ministres se préparent à des statistiques officielles la semaine prochaine, susceptibles de montrer que les arrivées nettes ont atteint près d’un million en 2022.

La flambée des chiffres est renforcée par l’assouplissement des règles en matière de visas, davantage d’étudiants étrangers et des personnes à leur charge, et des réfugiés ukrainiens et afghans fuyant la guerre.

Alors que le Premier ministre a insisté sur le fait qu’il souhaitait réduire le nombre de personnes arrivant au Royaume-Uni, il a refusé de réitérer la promesse de son parti de le réduire en dessous des niveaux de 2019.

Le manifeste conservateur disait : « Il y aura moins de migrants peu qualifiés et les chiffres globaux vont baisser.

« Et nous veillerons à ce que le peuple britannique garde toujours le contrôle. »

Mais en se rendant au sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, M. Sunak a renoncé à cette promesse et a refusé de révéler le nombre qu’il aimerait voir.

Downing Street l’avait auparavant éloigné des vœux prononcés par l’ancien Premier ministre David Cameron pour réduire les chiffres à «des dizaines de milliers».

Mais M. Sunak a insisté hier sur le fait que la Grande-Bretagne « contrôle la raison pour laquelle les gens sont ici. . . en veillant à ce qu’ils contribuent aux services publics comme le NHS ».

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre a déclaré que des visas de travailleurs saisonniers seraient disponibles pour jusqu’à 55 000 cueilleurs.

Et le chancelier Jeremy Hunt a déclaré hier à la Chambre de commerce britannique qu’il veillerait à ce que ses membres obtiennent les visas dont ils ont besoin pour les travailleurs étrangers, risquant ainsi une nouvelle querelle avec les Brexiteers.