Rishi Sunak revendique une «feuille de route» pour arrêter la catastrophe climatique malgré l’avertissement de l’ONU selon lequel le monde est en train de faire fausse route

Rishi Sunak est sous le feu des critiques pour avoir affirmé que le monde a tracé une voie pour éviter un réchauffement climatique catastrophique malgré les experts avertissant qu’une augmentation de la température au-dessus de 1,5 ° C est désormais presque “inévitable”.

Alors qu’il se dirigeait vers le sommet crucial de la Cop27, le Premier ministre a fait valoir que les promesses que les gouvernements avaient faites sous la direction du Royaume-Uni de réduire les émissions de carbone s’ajoutaient à un plan pour éviter la catastrophe, s’ils étaient tenus.

“Lorsque le monde s’est réuni à Glasgow l’année dernière, les nations ont convenu d’une feuille de route historique pour prévenir un réchauffement climatique catastrophique”, a déclaré M. Sunak. « Il est plus important que jamais que nous tenions ces promesses. La lutte contre le changement climatique n’est pas seulement un bien moral – c’est fondamental pour notre prospérité et notre sécurité futures.

Cette affirmation va à l’encontre de l’avertissement des Nations Unies selon lequel les promesses, si elles étaient suivies, entraîneraient encore une augmentation des températures mondiales de 2,5 ° C depuis l’industrialisation – bien au-dessus de la limite de 1,5 ° C nécessaire pour prévenir la dégradation du climat.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a décrit une augmentation au-dessus de 1,5°C comme “presque inévitable”, tandis que le secrétaire général de l’ONU a averti que le monde était “condamné” à moins qu’il ne change de cap.

Les travaillistes ont déclaré que M. Sunak “ne comprend tout simplement pas”, soulignant son interdiction réimposée des parcs éoliens terrestres, tandis que la responsable politique de Greenpeace UK, Rebecca Newsom, a déclaré: “Le discours d’ouverture de Rishi Sunak fait le bon bruit, mais la monnaie forte de la diplomatie climatique mondiale, ce sont des actions, pas des mots.

Et le chef de la politique des Amis de la Terre, Mike Childs, a déclaré : « Nous avons vu un gouffre béant entre les engagements et l’action. Le gouvernement britannique est loin d’avoir atteint ses objectifs climatiques, et la Haute Cour lui a ordonné de réécrire sa stratégie nette zéro insuffisante.

La critique fait suite au revirement embarrassant de M. Sunak après avoir initialement déclaré qu’il sauterait la Cop27. À la fin du mois dernier, le roi Charles a été effectivement interdit par le n ° 10 d’assister au sommet.

Pendant ce temps, les plans du Royaume-Uni visant à étendre considérablement la production de pétrole et de gaz en mer du Nord sont sur la ligne de mire, l’envoyé climatique de Joe Biden, John Kerry, avertissant que cela ne résoudra pas la crise énergétique.

Et M. Sunak a exilé Alok Sharma, le président respecté de la Cop26, le limogeant du cabinet.

En Égypte, le Premier ministre remettra officiellement la présidence des pourparlers à l’équipe égyptienne, après quoi le Royaume-Uni négociera seul – plutôt que dans le cadre du bloc de l’UE – pour la première fois.

M. Sunak devrait présider une réunion des dirigeants mondiaux pour faire progresser l’engagement historique, signé par plus de 100 pays à Glasgow, d’arrêter et d’inverser la déforestation d’ici 2030. L’accent sera également mis sur la transition énergétique, en utilisant les secteurs public et privé. des fonds sectoriels pour aider les pays les plus pauvres à abandonner les combustibles fossiles et à développer leurs économies vertes.

Avant de partir pour le sommet, M. Sunak a déclaré: “Nous devons aller plus loin et plus rapidement pour passer aux énergies renouvelables, et je veillerai à ce que le Royaume-Uni soit à l’avant-garde de ce mouvement mondial en tant que superpuissance de l’énergie propre.”