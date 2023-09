Rishi Sunak révèle à quel point Queen lui a donné la confiance nécessaire pour faire son travail

LE Premier ministre a raconté comment la défunte reine lui avait donné « confiance » pour faire son travail – alors qu’il parlait de leur première rencontre.

Dans ses paroles les plus franches à propos de la famille royale, Rishi Sunak a déclaré qu’il était profondément émouvant de rester avec le roi Charles à Balmoral le week-end dernier.

Rishi Sunak a révélé que la défunte reine lui avait donné la confiance nécessaire pour faire son travail lors de leur première rencontre. Crédit : Getty

Le Premier ministre a déclaré : « L’un des moments forts de mon mandat au gouvernement a été le temps que j’ai passé avec elle à parler simplement de l’économie et du pays ». Crédit : Getty – Piscine

Et il a soutenu les appels en faveur d’une statue permanente de la reine Elizabeth II.

S’exprimant un jour après le premier anniversaire de sa mort, M. Sunak a déclaré : « J’ai eu le temps de réfléchir encore davantage à la contribution tout simplement incroyable qu’elle a apportée à notre pays pendant une période aussi prolongée.

«J’ai effectué mon premier voyage à Balmoral le week-end dernier. Balmoral est une maison familiale.

« C’était assez émouvant pour moi d’être là à ce moment-là et d’être dans une maison familiale avec tous ces souvenirs de ce qu’elle a fait. »

Se souvenant de sa première réunion privée avec la reine, il a déclaré qu’il s’était présenté pour l’informer de son premier budget trois semaines seulement après avoir été nommé chancelier.

Il a déclaré : « Je suis arrivé en pensant que ce n’est qu’une conversation générale, je suppose.

«Puis l’un des gens du palais m’a dit : ‘Vous êtes le premier chancelier à venir ici sans votre gros dossier rouge’. Il a dit cela littéralement avant que j’entre dans la pièce.

«Je me suis dit : ‘Ouais, est-ce qu’elle va me poser des questions sur le numéro d’emprunt en 2027/28 ?’ Heureusement, sans trop trahir de confidences, ce n’était pas l’objectif principal. Je n’oublierai jamais ce moment.

Il a ajouté : « L’un des moments forts de mon mandat au gouvernement a été le temps que j’ai passé avec elle à parler simplement de l’économie et du pays, car elle avait évidemment la perspective historique la plus étonnante après avoir vu je ne sais combien de dizaines de personnes. des chanceliers au fil des années et de tous les hauts et bas de l’économie britannique.

« Elle avait une excellente perspective à ce sujet, ce qui m’a donné confiance.

Elle était aussi très drôle à propos des choses. J’y pensais pendant que nous étions à Balmoral.

En soutenant une statue, il a ajouté : « Nous devrions évidemment réfléchir de manière plus permanente à la bonne façon de reconnaître et de célébrer tout ce qu’elle a fait pour notre pays. »