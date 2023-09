Rishi Sunak retarde l’interdiction des voitures à essence et diesel jusqu’en 2035 au milieu d’une querelle furieuse

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a suscité la fureur des écologistes, des entreprises, des alliés internationaux et de nombre de ses propres députés en édulcorant les principaux engagements en matière de changement climatique visant à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Le Premier ministre a eu un entretien téléphonique paniqué avec les ministres avant d’annoncer que l’interdiction de 2030 sur la vente de voitures à essence et diesel sera repoussée jusqu’en 2035 lors d’une conférence de presse à Downing Street.

M. Sunak a déclaré qu’il « ne pouvait pas être juste d’imposer des coûts aussi importants aux travailleurs » et a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas eu de « débat démocratique significatif » sur la manière dont la Grande-Bretagne atteindrait le zéro net.

Il a affirmé qu’il agissait pour éviter une « réaction négative » du public, ajoutant : « Le risque ici pour ceux d’entre nous qui se soucient d’atteindre le zéro net, comme moi, est simple : si nous continuons sur cette voie, nous risquons de perdre le consentement du gouvernement. Les Britanniques. »

Mais Ford a été à l’origine de la réaction des milieux d’affaires de l’industrie automobile contre le report de M. Sunak sur l’interdiction des ventes de voitures neuves à essence et diesel d’ici 2030, avertissant que cela pourrait nuire aux investissements en compromettant la stabilité.

Boris Johnson s’en est pris à son successeur, affirmant que la Grande-Bretagne « ne peut pas se permettre de faiblir maintenant ou de perdre de quelque manière que ce soit notre ambition pour ce pays ». Et Al Gore, ancien vice-président américain, a déclaré que M. Sunak « faisait la mauvaise chose » en freinant les politiques vertes, déclarant : « Je ne suis certainement pas d’accord avec lui ».

L’ancien ministre conservateur de l’Environnement, Lord Zac Goldsmith, a appelé à des élections générales « maintenant », avertissant que le Premier ministre « démantelait la crédibilité de la Grande-Bretagne » sur le changement climatique.

Le conservateur Alok Sharma, président de la Cop26, a déclaré que le revirement « n’aidera pas économiquement ou électoralement », tandis que l’ancien ministre Sir Simon Clarke a déclaré que le Premier ministre avait agi contre « des intérêts environnementaux, économiques, moraux et (oui) politiques ».

Le député conservateur Chris Skidmore, qui a dirigé la récente révision du gouvernement sur le zéro net, a accusé M. Sunak de mettre en péril la réputation internationale du Royaume-Uni. « Cela pourrait déstabiliser des milliers d’emplois et voir les investissements aller ailleurs », a-t-il déclaré.

Rishi Sunak à la conférence de presse sur les objectifs net zéro (via Reuters)

Plus de 250 ONG et entreprises ont exhorté M. Sunak à ne pas affaiblir les politiques de zéro émission nette du Royaume-Uni – mettant en garde contre « le plus grand acte d’automutilation économique depuis le mini-budget de Liz Truss » et « l’erreur historique du mandat de Rishi Sunak ».

L’ancien ministre conservateur de l’Environnement, Lord Deben, qui dirige le Comité sur le changement climatique (CCC) du gouvernement, a attaqué l’édulcoration « stupide » par le Premier ministre des engagements climatiques – avertissant que cette décision serait « extrêmement dommageable » et pourrait faire l’objet d’une contestation judiciaire.

La présidente de Ford au Royaume-Uni, Lisa Brankin, a déclaré que le report de l’interdiction sapait « l’ambition, l’engagement et la cohérence » dans la transition vers les véhicules électriques. Et la Société des constructeurs et commerçants automobiles a demandé : « Quelle est la stratégie ici ?

Le chef du climat de l’ONU, Simon Stiell, a semblé envoyer un message à M. Sunak lors d’un discours mardi soir : « Aucun pays du G7 n’a encore fait trop en matière de climat… Se détourner de l’action climatique en 2023 est-il vraiment un leadership ?

Nigel Topping, champion de l’ONU sur le changement climatique à la Cop26, a déclaré que cela « enverrait tous les mauvais signaux à l’industrie et pousserait les investissements et les emplois à l’étranger ».

Le Premier ministre a également repoussé l’interdiction des chaudières fonctionnant au mazout dans les maisons hors réseau de 2026 à 2035, et a assoupli l’élimination progressive des chaudières à gaz à partir de 2035 afin que les ménages qui ont du mal à passer aux pompes à chaleur n’aient pas à faire le changement.

M. Sunak a également déclaré qu’il ne s’opposerait pas à la consommation de viande ni n’imposerait de nouvelles taxes sur les vols, et a déclaré qu’il avait bloqué un « diktat du gouvernement visant à trier vos déchets dans sept poubelles différentes ».

Parmi les signataires de la lettre signée par 250 entreprises et groupes de campagne, organisée par le groupe de réflexion E3G, figuraient Chris Norbury, directeur général de la société énergétique E.ON, Peter Jelkeby, directeur général d’IKEA Royaume-Uni et Irlande, et directeur général du National Trust. Hilary McGrady.

L’ancien patron d’Aston Martin, le Dr Andy Palmer, a déclaré L’indépendant que la suppression de l’interdiction à l’horizon 2030 constituerait un « pas en arrière significatif pour le leadership mondial du Royaume-Uni dans la lutte contre le changement climatique et la transition vers une économie nette zéro ».

Plusieurs ministres sont venus soutenir M. Sunak lors de la conférence de presse convoquée à la hâte. L’ancienne ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a défendu l’édulcoration des engagements de zéro émission nette en affirmant que le gouvernement ne « sauverait pas la planète en mettant le peuple britannique en faillite ».

Le groupe des Nouveaux Conservateurs – qui comprend des membres de droite élus depuis le référendum sur le Brexit – a déclaré que l’édulcoration des projets était une « approche de bon sens » qui séduirait les électeurs conservateurs de 2019.

Dans une lettre adressée à M. Sunak, les coprésidents Miriam Cates et Danny Kruger ont déclaré que les véhicules électriques n’attiraient que les personnes « aisées » et que « beaucoup de ceux qui ont soutenu notre parti en 2019 ne sont pas dans cette situation ».

Le président de la Chambre des Communes, Sir Lindsay Hoyle, a réagi furieusement lorsque M. Sunak a annoncé le changement majeur lors d’une conférence de presse plutôt que de s’adresser aux députés à la Chambre des Communes – écrivant au Premier ministre pour lui dire que ce n’était « pas la façon de faire des affaires ».