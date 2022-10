Rishi Sunak rétablit l’interdiction de la fracturation hydraulique levée il y a à peine un mois

FRACKING est à nouveau officiellement interdit après que Rishi Sunak a rétabli le moratoire détesté levé il y a à peine un mois.

Cela s’est produit alors que le nouveau Premier ministre a défendu de ne pas se rendre au sommet sur le climat de la COP27 en Égypte alors qu’il se prépare plutôt pour la déclaration d’automne.

Rishi Sunak a rétabli le moratoire détesté levé il y a à peine un mois Crédit : La Méga Agence

Le nouveau secrétaire aux affaires, Grant Shapps, a confirmé hier que les ministres reviendraient sur le vœu de Liz Truss de déchirer l’interdiction.

Et il a averti les foreurs de gaz qu’ils ne donneraient pas le feu vert à de nouveaux sites à moins qu’ils ne puissent prouver qu’ils seraient suffisamment sûrs.

Dans une déclaration faisant référence au manifeste conservateur de 2019, il a déclaré: “Nous prendrons à nouveau une présomption contre la délivrance de tout autre consentement de fracturation hydraulique.

“Cette position, un moratoire efficace, sera maintenue jusqu’à ce que de nouvelles preuves convaincantes soient fournies qui répondent aux préoccupations concernant la prédiction et la gestion de la sismicité induite.”

Un rapport récent de la British Geological Society a montré que davantage de recherches devaient d’abord être effectuées pour voir si cela pouvait être fait en toute sécurité.

Mais M. Shapps a insisté sur le fait qu’il y avait “une incertitude significative” quant à savoir si cela pouvait provoquer des tremblements de terre.

La nuit dernière, les entreprises de fracturation ont réagi avec fureur – et ont déclaré que cela signifierait que les Britanniques de Red Wall manqueraient d’aide pour leurs factures dans le cadre d’un accord de fracturation dans leurs régions.

Le PDG de Cuadrilla, Francis Egan, a déclaré: “Au milieu d’une crise de l’énergie et du coût de la vie, alors que le Royaume-Uni et l’Europe dépendent de plus en plus du gaz de schiste expédié à travers l’Atlantique et du gaz liquéfié du Qatar pour garder les lumières allumées, il est difficile de croire que notre gouvernement devrait réintroduire un moratoire sur l’exploration et la production de notre propre gaz de schiste.

“Il n’y a aucune justification scientifique rationnelle pour cette décision.”

Cela est venu alors que M. Sunak insistait sur le fait qu’il devait se concentrer sur les questions économiques “urgentes” chez lui plutôt que de se précipiter en Égypte pour la conférence sur le climat COP27 le mois prochain.

Après que les critiques lui aient reproché d’avoir évité la scène mondiale, il a riposté : “Pour le moment, il est vrai que je me concentre également sur les défis nationaux urgents que nous avons avec l’économie, et je pense que c’est ce à quoi les gens qui regardent pourraient raisonnablement s’attendre. moi de faire aussi.”