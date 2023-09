Rishi Sunak réplique à l’affirmation du lanceur d’alerte selon laquelle il a ignoré l’avertissement que les enfants étaient en danger à cause du béton qui s’effondre

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak s’est efforcé de se distancier de l’affirmation d’un ancien mandarin selon laquelle il avait ignoré les avertissements concernant un « risque critique pour la vie » dû aux écoles en ruine lorsqu’il était chancelier.

Cette allégation explosive a été formulée par un mandarin lanceur d’alerte du ministère de l’Éducation, qui a affirmé que le chancelier de l’époque était impliqué dans une décision visant à réduire les dépenses de réparation des écoles – après avoir appris que la vie des élèves était en danger à cause des chutes de béton.

Cela a placé M. Sunak dans la ligne de mire politique directe alors que la crise du béton en ruine engloutit le gouvernement. Le Premier ministre a déclaré qu’il était « complètement et totalement faux » de suggérer qu’il était responsable de l’incapacité à financer entièrement un programme visant à reconstruire les écoles d’Angleterre lorsqu’il était chancelier.

Il a déclaré aux médias : « L’une des premières choses que j’ai faites en tant que chancelier, lors de mon premier examen des dépenses en 2020, a été d’annoncer un nouveau programme de reconstruction scolaire sur 10 ans pour 500 écoles.

« Maintenant, cela équivaut à environ 50 écoles par an, qui seront rénovées ou reconstruites.

« Si vous regardez ce que nous avons fait au cours de la décennie précédente, cela correspond tout à fait à ce que nous avons toujours fait. »

Mais Jonathan Slater, ancien secrétaire permanent du ministère de l’Éducation, a déclaré que les responsables étaient conscients de la nécessité de reconstruire entre 300 et 400 écoles par an lorsque M. Sunak était au Trésor de 2019 à 2022.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que DfE s’était vu refuser le financement nécessaire à la réparation des écoles.

« C’était frustrant », a déclaré M. Slater, dont la voix était brisée par l’émotion alors qu’il parlait de sa « frustration » de voir ses appels tombés dans l’oreille d’un sourd.

Il a expliqué que le ministère avait demandé de l’argent pour reconstruire 300 à 400 écoles par an après avoir découvert l’ampleur de la crise du béton qui s’effondre.

Mais le Trésor ne fournirait que 100 dollars par an et en 2021 – lorsque M. Sunak était chancelier – ce montant a été encore réduit à seulement 50, même si le ministère avait demandé de le doubler à 200 pour des raisons de sécurité.

M. Slater s’est dit « absolument surpris par la décision prise par la chancelière ».

Lorsqu’on lui a demandé de préciser qui était le chancelier, il a répondu : « Rishi Sunak ».

« Nous ne disons pas seulement qu’il existe un risque important de décès, nous disons qu’il existe un risque critique pour la vie si le programme (de reconstruction) n’est pas financé », a-t-il déclaré.

« Quand j’étais secrétaire permanent en 2018, un bloc de béton est tombé du toit d’une école primaire, donc ce n’était pas seulement un risque, cela commençait réellement à se produire.

« C’était frustrant, comme vous pouvez l’entendre dans ma voix. »

Il a déclaré que la priorité politique absolue des conservateurs en matière d’éducation, lorsque le problème concret et en ruine est apparu pour la première fois, n’était pas de le résoudre, mais de tenir leur engagement dans leur manifeste de 2015 de créer un nouveau style appelé « écoles libres ».

« Pour moi, cela aurait dû passer après la sécurité.

« J’ai été absolument étonné de voir que la décision prise l’année après mon départ (de son poste au DfE) était de réduire de moitié le programme de reconstruction des écoles, passant de 100 par an à 50. »

M. Sunak a été nommé secrétaire en chef du Trésor en juillet 2019 lorsque Boris Johnson est devenu Premier ministre et a été promu chancelier en février 2020.

M. Slater a déclaré que le ministère de l’Éducation (DfE) avait mené une enquête il y a dix ans sur le béton cellulaire armé autoclavé (RAAC) dans les écoles.

« Une deuxième enquête a été commandée à mon époque et nous avons constaté que le retard dans les réparations avait augmenté », a-t-il ajouté.

M. Slater a déclaré que les responsables « savaient ce qui était nécessaire » et a appelé à un « véritable programme de reconstruction des écoles » pour éviter des situations telles que la crise actuelle.

Mais malgré la volonté du Premier ministre Boris Johnson d’investir davantage d’argent dans les écoles et la qualité des données illustrant le problème, le ministère n’a reçu qu’un quart de ce dont il avait besoin.

Le groupe de réflexion respecté de l’Institut d’études fiscales (IFS) a déclaré que les dépenses moyennes en capital dans les écoles sont inférieures de 50 pour cent à leur sommet de 2010.

Les dépenses consacrées aux bâtiments scolaires sont faibles en termes historiques et faibles par rapport aux niveaux de besoins », a déclaré Luke Sibieta, chercheur à l’IFS.

Le National Audit Office a indiqué que le ministère de l’Éducation a calculé qu’il lui faudrait environ 5,3 milliards de livres sterling par an de 2021 à 2025 pour entretenir les bâtiments scolaires et atténuer les risques.

Au lieu de cela, il a demandé environ 4 milliards de livres sterling par an, en fonction du rythme auquel il pourrait augmenter ses dépenses. Le Trésor britannique n’a alloué qu’environ 3,1 milliards de livres sterling par an.

Et l’intervention choquante de M. Slater intervient alors que des millions d’élèves retournent à l’école cette semaine, malgré les craintes que des « milliers » de bâtiments supplémentaires risquent de s’effondrer à cause de l’effondrement du béton.

Le chancelier Jeremy Hunt a refusé dimanche de préciser le nombre de bâtiments touchés, rejetant les accusations selon lesquelles les coupes budgétaires du gouvernement étaient à blâmer.

Il a insisté sur le fait que le gouvernement avait pris des mesures pour fermer plus de 100 écoles connues pour avoir le RAAC potentiellement dangereux dès qu’il avait été alerté.

Et lundi, la secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, s’est engagée à publier cette semaine une liste des écoles touchées par la crise concrète.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était possible que des parents envoient leurs enfants dans une école sans savoir qu’ils figurent sur la liste, elle a répondu à l’émission Today de BBC Radio 4 : « Eh bien, nous espérons que ce n’est pas le cas, car nous en avons parlé via l’assistante sociale. avec chacune des écoles et nous leur avons donné le modèle (lettre pour informer les parents) et nous allons juste vérifier cela.

« Nous publierons la liste, mais je tiens à vérifier que l’école a eu l’occasion – car toutes les écoles ne sont pas encore rentrées – d’en parler à tous les parents. »

Pressée davantage, elle a déclaré : « Nous le publierons cette semaine. »

Les travaillistes ont déclaré que les enfants assis sous des poutres d’acier pour empêcher les toits de s’effondrer étaient « l’image déterminante des treize années du système éducatif dirigé par les conservateurs ».

La secrétaire fantôme à l’éducation, Bridget Phillipson, a déclaré : « Rishi Sunak porte une énorme culpabilité pour son rôle dans cette débâcle : il a redoublé d’efforts après la décision de Michael Gove de supprimer le programme de reconstruction des écoles du Labour et maintenant les poules sont revenues se percher – avec encore plus de perturbations dans l’éducation des enfants. .»

Et elle a appelé les ministres à « faire preuve de transparence » sur le nombre total d’écoles touchées, ce qu’ils savaient et quand ils l’ont su.

Elle a également redoublé d’efforts pour lier personnellement Rishi Sunak à la crise du RAAC qui a contraint plus de 100 écoles à fermer.

Dimanche, le parti travailliste a lancé sa dernière publicité d’attaque, affirmant que M. Sunak ne pensait pas que les écoles devraient être sûres. (Le parti travailliste)

L’analyse du parti, basée sur les chiffres du National Audit Office, a montré que les dépenses pour la reconstruction des écoles en 2019-20 s’élevaient à 765 millions de livres sterling, mais après que Sunak soit devenu chancelier, ces dépenses sont tombées à 560 millions de livres sterling en 2020-2021 et à seulement 416 millions de livres sterling. en 2021-22, une baisse globale de 41 pour cent.

Les travaillistes ont déclaré que ces réductions intervenaient malgré les avertissements du ministère de l’Éducation selon lesquels le coût du retour des écoles dans des conditions satisfaisantes doublerait entre 2015-16 et 2020-21.

Cela est intervenu un jour après que le parti a lancé sa dernière publicité d’attaque, affirmant que M. Sunak ne pensait pas que les écoles devraient être sûres.

Le RAAC est une forme de béton léger utilisée dans la construction des années 1950 jusqu’au milieu des années 1990.

Il est plus résistant que le béton ordinaire qui est utilisé comme matériau de construction et a été décrit comme étant « à 80 % d’air » et « comme un Aero Bar ».