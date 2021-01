Au total, 120 000 placements de six mois – financés par le contribuable – ont été effectués depuis son lancement il y a trois mois, contre un objectif de venir en aide à 300 000 jeunes de 16 à 24 ans d’ici la fin de cette année.

Pendant ce temps, des groupes d’entreprises se sont unis pour critiquer la lenteur de la réponse du ministère du Travail et des Pensions (DWP), accusé de prendre des semaines pour reconnaître les offres.

Beaucoup ont été faites par le biais d’offres conjointes – pour atteindre la limite de 30 – et il y a des craintes que celles-ci soient désormais repoussées au fond de la file d’attente, car la restriction est abandonnée.

«Malgré les gros chiffres, les retards dans le système actuel ont signifié que seul un petit nombre de postes ont été attribués à Jobcentre Plus et encore moins de jeunes ont encore réussi à travailler dans une petite entreprise. Le gouvernement doit faire évoluer cela, et rapidement.