Rishi Sunak renonce à s’engager à limiter le nombre de réfugiés

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a abandonné un engagement clé de sa campagne à la direction des conservateurs d’imposer un plafond au nombre de réfugiés accueillis par le Royaume-Uni chaque année.

Le Premier ministre a déclaré qu’il ne serait pas possible d’envisager un plafond tant que le flux de migrants traversant la Manche depuis la France en canot n’aura pas été stoppé – ce qu’il admet ne se fera pas “du jour au lendemain”.

Pendant ce temps, M. Sunak s’est fermement opposé aux cartes d’identité obligatoires, après qu’un ministre fantôme travailliste les ait présentées comme un moyen de réduire l’immigration irrégulière.

Le Premier ministre a confirmé qu’il était attaché à l’engagement du manifeste conservateur de 2019 – brièvement abandonné par Liz Truss – de réduire l’immigration globale nette au Royaume-Uni. Mais il a admis que cet objectif est en veilleuse jusqu’à ce que la question des petits bateaux soit réglée.

“Je veux réduire la migration au fil du temps”, a-t-il déclaré. «Mais je pense que la priorité la plus urgente que nous avons et que le peuple britannique a est de maîtriser la migration illégale et les petits bateaux. Et c’est à cela que je consacre le plus de temps. »

M. Sunak parlait alors que le Royaume-Uni signait un nouvel accord de 63 millions de livres sterling avec Paris qui verra des officiers des forces frontalières britanniques déployés pour la première fois dans des salles de contrôle du côté français de la Manche, tandis que la France intensifie ses patrouilles sur les plages de 40 %. .

Cet accord est la dernière étape d’un accord de coopération qui a vu la Grande-Bretagne verser à la France 175 millions de livres sterling depuis 2018, mais n’a pas empêché le nombre de migrants transmanche d’atteindre un record de 40 000 cette année.

Au cours de sa bataille de leadership infructueuse avec Liz Truss plus tôt cette année, M. Sunak a présenté un plan en 10 points pour l’immigration, avec un plafond controversé de réfugiés en son cœur.

Le futur Premier ministre a déclaré en juillet qu’il donnerait au Parlement le pouvoir de fixer chaque année une limite maximale au nombre de demandeurs d’asile autorisés à séjourner dans le pays, la priorité étant donnée aux personnes fuyant un péril imminent par rapport à celles jugées avoir traversé en toute sécurité. pays en route vers le Royaume-Uni.

S’exprimant lors de sa visite en Indonésie pour le sommet du G20, M. Sunak a clairement indiqué que la proposition de plafonnement était désormais tout à fait dans l’herbe longue.

“Avoir une conversation comme celle-là ne peut avoir lieu qu’après avoir pris toutes les mesures nécessaires pour contrôler correctement nos frontières, afin qu’il n’y ait pas un grand nombre de personnes venant ici illégalement”, a-t-il déclaré.

« Et c’est la priorité, c’est l’objectif.

« Je pense que la première chose à faire est de s’assurer que nous pouvons empêcher un grand nombre de personnes de venir ici illégalement.

“L’accord avec les Français est la première partie de ma réalisation de ce que j’ai dit. C’est une priorité pour moi et je veux qu’il y ait des actions à ce sujet.

Un plafond de réfugiés placerait M. Sunak sur une trajectoire de collision avec le droit international, qui stipule qu’il est légal pour les individus d’entrer dans un pays pour demander l’asile.

En limitant le nombre de personnes pouvant rester après avoir obtenu le statut de réfugié, il placerait le Royaume-Uni dans la position d’expulser les personnes qui ont prouvé qu’elles craignent avec raison d’être persécutées si elles sont expulsées.

Zehrah Hasan, directrice du plaidoyer à l’association caritative Joint Council for the Welfare of Immigrants, a déclaré que tout plafond sur le nombre de réfugiés aurait été “cruel et irréalisable” et a exhorté le gouvernement à fournir des itinéraires sûrs vers le Royaume-Uni.

“Ce gouvernement pourrait facilement introduire un système d’asile équitable et fonctionnel qui profite à tous – y compris un passage sûr vers le Royaume-Uni, une prise de décision efficace et un logement pour les personnes de nos communautés. Au lieu de cela, il s’est engagé à alimenter la division et la haine, à détourner l’attention du chaos qu’il a créé pour nous tous », a-t-elle déclaré.

Actuellement, il n’existe aucun itinéraire approuvé par le gouvernement permettant aux réfugiés d’entrer au Royaume-Uni, à l’exception de programmes spéciaux pour les personnes originaires d’Ukraine, d’Afghanistan et de Syrie.

Le ministre fantôme de l’Immigration du Labour, Stephen Kinnock, a déclaré la semaine dernière que le Labour envisageait l’introduction de cartes d’identité comme un moyen de rassurer le public sur le fait que le gouvernement contrôlait les frontières – bien que la secrétaire à l’Intérieur fantôme Yvette Cooper ait ensuite versé de l’eau froide sur l’idée.

Le gouvernement travailliste de Tony Blair a adopté une loi pour ouvrir la voie aux cartes d’identité obligatoires en 2006, mais le plan a été abandonné par David Cameron sans jamais avoir été mis en œuvre.

Et M. Sunak a clairement indiqué aujourd’hui qu’il ne considère pas les cartes comme la réponse.

“Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de résoudre ce problème.” il a dit.

Les visas électroniques délivrés aux personnes venant au Royaume-Uni pour visiter ou travailler fournissent déjà une forme d’identité numérique qui peut être vérifiée par les autorités, tandis qu’environ 98% des personnes vivant dans le pays portent déjà une pièce d’identité avec photo sous une forme ou une autre, a-t-il déclaré. .

Et il a déclaré que le gouvernement avait renforcé les sanctions pour les propriétaires et les employeurs dans les cas où les migrants s’installent ou travaillent illégalement au Royaume-Uni.

“Ce sont les choses qui sont déjà en place, ce qui signifie que je ne pense pas que les cartes d’identité soient nécessaires”, a déclaré M. Sunak.

“Je pense aussi que nous avons un long débat dans ce pays sur l’aspect des libertés civiles des cartes d’identité, c’est pourquoi je pense que le Parti travailliste lui-même a probablement changé d’avis en l’espace de 24 heures.

«Nous avons ces autres moyens de vérifier l’identité des personnes que nous souhaitons vérifier, sans avoir besoin de recourir à des cartes d’identité et nous avons renforcé les sanctions du côté de l’application. Maintenant, je dois me concentrer sur toutes les autres choses que nous devons faire.