Rishi Sunak rencontrera le président chinois au G20 | Actualité politique

Rishi Sunak rencontrera mercredi le président chinois après avoir déclaré que son pays pose un “défi systémique” aux valeurs et intérêts du Royaume-Uni.

M. Sunak deviendra le premier Premier ministre à rencontrer Xi Jinping face à face en près de cinq ans lorsqu’il le rencontrera au sommet du G20 en Indonésie.

Plus tôt dans la journée, il a déclaré à la rédactrice politique de Sky News, Beth Rigby, que la Chine “représente la plus grande menace directe pour notre sécurité économique”.

Pourtant, il était “indiscutable” que le pays était une grande partie de l’économie mondiale, a-t-il dit, ajoutant : “Si nous voulons résoudre de grands défis mondiaux comme la santé publique, comme la Russie et l’Ukraine, réparer l’économie mondiale ou même le changement climatique, il est important d’avoir un dialogue et de s’engager avec la Chine dans le cadre de la résolution de ces défis.”

S’exprimant avant la réunion bilatérale, M. Sunak a déclaré que son approche serait “très similaire à celle de nos alliés”, tels que les États-Unis. Le président Joe Biden a rencontré M. Xi lundi.

M. Sunak a ajouté: “Je pense qu’il est important que nous nous engagions avec les gens pour essayer de relever certains de ces défis communs.

“Et je suis ici pour parler aux gens, et c’est ce que j’espère possible.”

Le Premier ministre a durci sa position sur la Chine lors de l’élection estivale à la direction des conservateurs après avoir été accusé par l’équipe de Liz Truss de se rapprocher du pays lorsqu’il était chancelier.

Il a accusé Pékin de “voler notre technologie et d’infiltrer nos universités” tout en “soutenant l’invasion fasciste de l’Ukraine par Poutine”, d’intimider Taïwan et de contrevenir aux droits humains des Ouïghours et du peuple de Hong Kong, ainsi que de supprimer leur monnaie pour “continuellement truquer l’économie mondiale en leur faveur ».

Certains députés d’arrière-ban tiennent toujours ses efforts antérieurs pour conclure des accords économiques avec la Chine contre lui à la lumière des violations majeures des droits de l’homme dans le pays et de son sanctions contre de nombreux députés conservateurs pour en avoir parlé.

Downing Street a insisté sur le fait que M. Sunak serait “franc” lors de la réunion et relèverait le bilan des droits de l’homme.

Mais plus tôt mardi, le Premier ministre a tenu une réunion avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et n’a pas soulevé le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.

Le numéro 10 a affirmé que M. Sunak “n’avait pas soulevé de cas individuels spécifiques” car “ce n’est normalement pas la norme dans ce genre de choses”, et que le couple avait eu une “discussion assez longue” sur les réformes sociales, les droits des femmes et les libertés civiles.

Mais le président américain Joe Biden a évoqué le meurtre avec le prince héritier en juillet, comme l’a fait l’ancienne première ministre Theresa May dans les mois qui ont suivi la mort du commentateur du Washington Post.

“Dériver vers l’apaisement”

Alicia Kearns, présidente conservatrice de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, s’est félicitée de la rencontre avec le président Xi, déclarant: “Il est important qu’ils se rencontrent pour éviter les erreurs de calcul. Nous ne pouvons pas simplement couper la Chine, nous devons travailler pour créer un espace de dialogue, défier et la coopération.”

Sir Iain Duncan Smith, qui soutient une position plus hawish sur la Chine et est lui-même sanctionné, a déclaré qu’il craignait que M. Sunak ne soit perçu comme faible par M. Xi “parce qu’il semble maintenant que nous dérivions vers l’apaisement avec la Chine, qui est un un sinistre”.

Il a ajouté: “Ils sont une menace pour nos valeurs, ils sont une menace pour la stabilité économique, ils sont une menace pour nous en raison de leur incapacité à coopérer avec l’OMS au début, ce qui a conduit à la propagation de Covid dans le monde entier.

“Ils ne comprennent que la force et la force du but. Xi Jinping le verra comme un leader faible et c’est ainsi que se comporte Xi Jinping.”