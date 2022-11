Rishi Sunak rencontre Volodymyr Zelensky lors de sa première visite en Ukraine en tant que Premier ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak s’est rendu en Ukraine pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky et confirmer un nouveau paquet majeur de défense aérienne pour le pays déchiré par la guerre.

Cette visite est la première de M. Sunak depuis qu’il est devenu Premier ministre et suit les traces de son prédécesseur Boris Johnson, qui a développé une amitié personnelle avec le dirigeant ukrainien.

M. Sunak a déclaré à M. Zelensky que la Grande-Bretagne savait “ce que signifie se battre pour la liberté” et serait avec lui et ses citoyens “jusqu’au bout”.

Le paquet de 50 millions de livres sterling comprend 125 canons antiaériens et une technologie pour contrer les drones fournis par l’Iran, a déclaré le n ° 10.

Cela fait suite à plus de 1 000 nouveaux missiles anti-aériens annoncés par le secrétaire à la Défense au début du mois.

Le Royaume-Uni renforce également son offre de formation aux forces armées ukrainiennes, notamment en envoyant des médecins et des ingénieurs de l’armée dans la région.

Au cours de la semaine dernière, l’Ukraine a déclaré que la Russie avait effectué plus de 148 frappes de missiles sur des infrastructures critiques, laissant environ 10 millions de personnes sans électricité.

À Kyiv, le Premier ministre a déposé des fleurs sur un monument aux morts et allumé une bougie pour les victimes de la famine de l’Holodomor dans les années 1930, avant de rencontrer des secouristes dans une caserne de pompiers. Là, il a entendu parler de leur travail de lutte contre les incendies et de sauvetage des survivants des décombres après les frappes aériennes et les attaques au mortier russes.

Sa promesse de soutien continu suit les traces de M. Johnson et de Liz Truss, lorsqu’elle était à Downing Street.

À la fin de son mandat, M. Johnson a été très moqué au milieu des affirmations selon lesquelles il utiliserait des appels téléphoniques officiels avec le dirigeant ukrainien pour tenter de renforcer sa propre popularité chez lui.

Plus tôt cette semaine, M. Sunak a profité du G20 à Bali pour exhorter les autres dirigeants mondiaux à adopter une ligne plus dure contre l’agression russe.

Il a déclaré que le Royaume-Uni continuerait à aider les Ukrainiens à se défendre et à faire en sorte que Kyiv soit en position de force lorsqu’il décidera que le moment est venu pour des pourparlers de paix.

Il a déclaré aux journalistes voyageant avec lui à Bali que cela “racontait” que le dirigeant russe Vladimir Poutine avait sauté le sommet des dirigeants mondiaux.

“La Russie devient un État paria et il n’est pas là pour assumer la responsabilité de ce qu’il fait”, a-t-il déclaré. “Mais je vais profiter de l’occasion pour consigner publiquement ma condamnation de ce qu’ils font.”