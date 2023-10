Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les conservateurs de Rishi Sunak « regardent la défaite en face » après des défaites consécutives dévastatrices aux élections partielles dans des sièges conservateurs sûrs.

Le professeur John Curtice, gourou des sondages, a déclaré que les conservateurs n’avaient pas été confrontés à une série de résultats d’élections partielles aussi médiocres depuis la campagne précédant les élections générales de 1997, au cours desquelles le parti travailliste de Tony Blair avait remporté une victoire écrasante.

Et Sir John a prévenu que sans un revirement « dramatique et radical », les conservateurs seraient sur la bonne voie pour la défaite aux prochaines élections, attendues dans moins d’un an.

Ses commentaires sont intervenus après que les travaillistes ont remporté des victoires surprises aux élections partielles de Tamworth et de Mid Bedfordshire, qui, selon Sir Keir Starmer, montraient qu’il « redessinait la carte politique ».

La candidate travailliste Sarah Edwards a renversé une majorité de 19 634 voix à Tamworth, la deuxième plus grande élection partielle des conservateurs aux travaillistes dans l’après-guerre.

Et quelques instants plus tard, Alistair Strathern du Labour a remporté le Mid Bedfordshire pour la première fois dans l’histoire centenaire de la circonscription.

Sir Keir a déclaré : « Ce sont des résultats phénoménaux qui montrent que le parti travailliste est de retour au service des travailleurs et qu’il redessine la carte politique.

« Gagner dans ces bastions conservateurs montre que la population veut massivement du changement et qu’elle est prête à faire confiance à notre nouveau Parti travailliste pour y parvenir. »

Le ministre fantôme Peter Kyle, qui a dirigé la campagne du Labour dans le Mid Bedfordshire, a déclaré que le parti avait provoqué un « tremblement de terre politique » pour M. Sunak et les conservateurs.

Le gourou des sondages Sir John a déclaré à la BBC : « Les résultats des deux élections partielles sont une très mauvaise nouvelle pour les conservateurs.

« Nous avons maintenant eu trois élections partielles avec des écarts de 20 pour cent ou plus en faveur du Parti travailliste et la dernière fois que nous avons eu cela, c’était au Parlement de 1992 à 1997.

« Il reste 12 mois, ce n’est pas le destin, mais c’est un indicateur que, à moins que les conservateurs ne parviennent à renverser la situation de manière assez spectaculaire et assez radicale, ils se retrouveront en réalité face à la défaite dans 12 mois. »

Les résultats choc des élections partielles ont vu les travaillistes remporter le Mid Bedfordshire pour la première fois après une course inhabituellement longue déclenchée par la démission de Nadine Dorries.

L’ancien secrétaire à la Culture a démissionné en signe de protestation après n’avoir pas obtenu la pairie en l’honneur de la démission de son allié Boris Johnson, mais a retardé le processus formel de démission de 12 semaines.

M. Strathern a été annoncé comme candidat travailliste quelques jours plus tard et fait campagne depuis lors.

M. Strathern a déclaré que sa victoire aux élections partielles du Mid Bedfordshire avait « marqué l’histoire » et envoyé un « message retentissant ».

Lors de son discours de victoire, le nouveau député travailliste a déclaré : « Ce soir, les habitants du Mid Bedfordshire ont marqué l’histoire, après des décennies passés à être tenus pour acquis, à se sentir laissés pour compte, sous-représentés, ils ont pris la décision qu’il était temps de changer.

« Aucun endroit n’est interdit à ce parti travailliste et le résultat de ce soir le prouve. »

S’exprimant après sa victoire à Tamworth, Mme Edwards a appelé Rishi Sunak à « faire ce qui est décent et déclencher des élections générales ».

Elle a déclaré : « Les habitants de Tamworth ont voté pour la vision positive du Labour et pour un nouveau départ.

« Ils ont envoyé un message clair à Rishi Sunak et aux conservateurs : ils en ont assez de ce gouvernement défaillant, qui a fait chuter l’économie et détruit nos services publics.

« Les habitants de Tamworth l’ont clairement fait savoir : il est temps de changer. »

Les conservateurs avaient cherché à tempérer les attentes avant les résultats, affirmant que « le gouvernement ne gagnerait pas les élections partielles ». Et, en réponse à la défaite du parti à Tamworth, un porte-parole a déclaré qu’il s’agissait d’un « résultat difficile ».

Le parti a cherché à attribuer le résultat en partie à « la nature du départ de l’ancien député » Chris Pincher, qui a démissionné après avoir été reconnu coupable d’avoir peloté en état d’ébriété deux hommes dans un club privé.

Luke Tryl, directeur britannique du groupe More in Common, a déclaré que « les conservateurs devraient être très inquiets ».

Le sondeur a déclaré que les seules choses qui pourraient renverser la situation pour les conservateurs étaient « une reprise économique significative et un facteur de bien-être », mais a averti que « même cela pourrait ne pas suffire ».

M. Tryl a dit L’indépendant: « Ce n’est pas seulement que les travaillistes ont remporté deux des sièges les plus sûrs du pays, c’est qu’ils ont surmonté de véritables barrières électorales pour y parvenir.

Dans le Mid Bedfordshire, les travaillistes ont gagné malgré une division du vote anti-conservateur avec les libéraux-démocrates.

« Et à Tamworth, ils ont remporté un siège largement électoral en faveur du Brexit, qui s’est éloigné du parti travailliste à un rythme alarmant depuis que le parti l’a occupé pour la dernière fois en 2005. »

Il a également déclaré que les conservateurs devraient s’inquiéter d’une « division à droite », le vote pour Reform UK étant supérieur à la majorité travailliste à Tamworth et à Mid Bedfordshire.