Rishi Sunak ‘REFUSE de prolonger son congé malgré les appels des entreprises’ alors que Boris Johnson se prépare à retarder la Journée de la liberté

RISHI Sunak a refusé de prolonger le programme de congé malgré les appels désespérés des entreprises, affirme-t-on.

La chancelière continuera de réduire le soutien aux salaires à partir du mois prochain – même si Boris Johnson est sur le point de retarder la « journée de la liberté » britannique du 21 juin.

Dîners en plein air dans le Soho de Londres Crédit : Alamy

Le chancelier Rishi Sunak lors d’une conférence de presse à Downing Street Crédit : PA

Le programme d’aide à l’emploi contre les coronavirus continuera de couvrir une partie des salaires des gens jusqu’en septembre – trois mois après que tous les Britanniques ont appris que la pandémie serait terminée.

Mais le gouvernement cessera de couvrir 80% des salaires des personnes qui ne travaillent pas à partir du mois prochain, car les employeurs sont obligés de commencer à cotiser.

M. Sunak a déclaré que les entreprises devront contribuer à 10% du coût à partir de juillet, passant à 20% en août et septembre alors que l’économie rouvrira, espérons-le.

Hier, les entreprises ont exhorté la chancelière à retarder le retrait des fonds si le verrouillage est prolongé au-delà du 21 juin – une décision qui doit être annoncée lundi.

Et les chefs de l’hôtellerie ont averti que jusqu’à 200 000 personnes pourraient constituer un risque si une décision n’était pas annulée.

Mais des sources proches de M. Sunak ont ​​insisté sur le fait que le calendrier de suppression progressive du congé – qui devait se terminer en avril – resterait le même, rapporte le Daily Mail.

L’un d’eux a fait valoir qu’une prolongation jusqu’en septembre était suffisante pour couvrir tout retard dans le déblocage de la Grande-Bretagne et que le Trésor avait déjà « fait long ».

Les entreprises ont exhorté la chancelière à prolonger le régime de congé si les restrictions de verrouillage restent en place au cours de l’été Crédit : Getty

M. Sunak résiste également aux appels à prolonger le congé des tarifs professionnels qui devrait également commencer à être retiré à la fin du mois.

L’allègement pour les commerces de détail, l’hôtellerie et les installations de loisirs passera de 100% à 66% à partir du 1er juillet et restera en place jusqu’à la fin mars de l’année prochaine.

Mais l’industrie a exhorté M. Sunak à reconsidérer ses plans et à maintenir le soulagement complet en place jusqu’à début octobre.

La directrice générale de l’organisme commercial UKHospitality, Kate Nicholls, a déclaré: « Nous reconnaissons que la chancelière a apporté un soutien à long terme au secteur qui s’étend jusqu’à la période de reprise, mais il ne fait aucun doute que toute extension des restrictions sera difficile pour les secteurs qui ne sont pas encore ouverts. et ceux qui négocient toujours à perte pour naviguer. »

‘DIFFICILE’

Elle a ajouté : « Entre autres mesures, le gouvernement doit reporter les paiements des tarifs professionnels jusqu’en octobre au moins et prolonger le moratoire sur les loyers jusqu’à ce qu’une solution à long terme soit trouvée.

« Les entreprises ont besoin d’un engagement rapide et déclaré publiquement qu’un tel soutien sera en place en cas de retard, ce qui leur donnera l’assurance dont ils ont tant besoin après plus de 15 mois de fermeture et des échanges gravement perturbés.

« L’hospitalité cherche désespérément à revenir à ce qu’elle fait de mieux et peut jouer un rôle clé dans la reprise économique du Royaume-Uni – mais seulement si elle reçoit le soutien approprié. »

Furlough a protégé plus de 11 millions d’emplois depuis sa création en mars 2020 pour un coût de 64 milliards de livres sterling.

Malgré une réduction de la contribution du gouvernement, M. Sunak a promis une aide supplémentaire dans les « mois difficiles à venir – et au-delà ».

Les employés qui y participent continueront de recevoir 80% de leur salaire – jusqu’à un maximum de 2 500 £ par mois – pour les heures non travaillées jusqu’à la fin du programme.

À la fin avril 2021 – les chiffres les plus récents disponibles – 3,4 millions de personnes bénéficiaient d’une aide en congé.

Mais ce nombre était inférieur de 900 000 au mois précédent.