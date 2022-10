Rishi Sunak refuse de nier que les responsables ont fait part de leurs craintes à propos de Suella Braverman

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a refusé de nier que de hauts responsables du gouvernement avaient fait part de leurs inquiétudes concernant le retour de Suella Braverman au poste de ministre de l’Intérieur six jours seulement après son limogeage pour une faille de sécurité.

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a défié le nouveau Premier ministre au sujet de sa nomination au cabinet la plus controversée lors de leur premier affrontement aux PMQ.

Accusant M. Sunak d’avoir conclu un “accord sale” avec Mme Braverman pour soutenir sa candidature à la direction dimanche, Sir Keir a demandé si les responsables avaient “soulevé des inquiétudes quant à sa reconduction”.

M. Sunak a refusé de nier que des inquiétudes avaient été soulevées – affirmant que Mme Braverman avait admis qu’elle avait commis une “erreur de jugement” en envoyant des documents gouvernementaux à partir de son compte de messagerie personnel.

“La ministre de l’Intérieur a fait une erreur de jugement mais elle l’a reconnu”, a déclaré le nouveau Premier ministre aux Communes. “Elle a soulevé la question et elle a accepté son erreur.”

M. Sunak a ajouté: “Et c’est pourquoi j’ai été ravi de l’accueillir à nouveau dans un cabinet uni qui apporte expérience et stabilité au cœur du gouvernement.”

Le secrétaire du Cabinet Simon Case, le plus haut fonctionnaire du pays, serait “livide” face au retour rapide de Mme Braverman et “très préoccupé” par la faille de sécurité.

Dans un échange fougueux, Sir Keir a déclaré que Mme Braverman avait été limogée par Liz Truss pour “avoir délibérément consulté des documents sensibles du ministère de l’Intérieur à partir de son compte personnel”.

Après que M. Sunak ait refusé de dire si les responsables avaient soulevé des inquiétudes, le dirigeant travailliste a déclaré: “J’ai écouté attentivement, ce n’était clairement pas un non.”

Sir Keir a ajouté: «Nous pouvons tous voir ce qui s’est passé ici – il est si faible qu’il a conclu un accord sale en échangeant la sécurité nationale parce qu’il avait peur de perdre une autre élection à la direction. Il y a un nouveau conservateur au sommet, mais comme toujours avec eux, la fête d’abord, le pays ensuite.

Mme Truss a forcé Mme Braverman à sortir après avoir enfreint le code ministériel en envoyant un document officiel du gouvernement à un député conservateur à partir d’un e-mail personnel.

Mme Braverman a admis avoir commis une “erreur”, qu’elle a qualifiée d'”infraction technique” aux règles ministérielles.

Mais des questions subsistent sur la raison pour laquelle elle a envoyé le document à son collègue député de droite Sir John Hayes et comment elle a accidentellement copié un assistant à un autre député, qui a sonné l’alarme.

Les travaillistes et les libéraux démocrates ont demandé mercredi une enquête du Cabinet Office après que le nouveau Premier ministre lui ait confié un rôle de premier plan.

La secrétaire d’État à l’Intérieur du Labour, Yvette Cooper, a écrit à M. Case pour demander une enquête “sur l’étendue de cela et d’autres atteintes à la sécurité possibles”.

Le chef du SNP, Ian Blackford, a accusé M. Sunak d’avoir conclu un “accord sordide dans les coulisses” avec Braverman ce week-end pour aider à “renforcer” le soutien de la droite à sa candidature à Mme Truss.

Le ministre du Cabinet, Jeremy Quin, a par la suite semblé exclure toute enquête sur Mme Braverman. Il a déclaré aux Communes que Mme Braverman avait “informé les parties concernées” de son erreur.

M. Quin a déclaré que même si M. Sunak nommait un nouveau conseiller indépendant, il ne serait “pas approprié” pour eux de sonder “les événements de la dernière administration”, ajoutant qu’il n’y avait aucune raison de “revenir sur le passé”.

Starmer dit que Sunak a été “battu” par Truss, qui a été battu par de la laitue

M. Sunak a également été interpellé dans les PMQ pour la nomination “sans vergogne” de Gavin Williamson au poste de ministre au Cabinet Office, compte tenu de son limogeage en tant que secrétaire à la Défense sous Theresa May après avoir prétendument divulgué des informations du Conseil de sécurité nationale (NSC).

Le député travailliste Stephen Kinnock a demandé s’il avait reçu des conseils de sécurité concernant M. Williamson – mais le nouveau Premier ministre a de nouveau refusé de dire si des conseils avaient été donnés.

Pendant ce temps, M. Starmer s’est moqué des récentes turbulences conservatrices en appelant à nouveau M. Sunak à se rendre aux urnes.

“Il a été battu par l’ancien Premier ministre qui a elle-même été battu par une laitue – alors pourquoi ne le met-il pas à l’épreuve, laisse-t-il la parole aux travailleurs et déclenche-t-il des élections générales.”

Se référant à la position de Sir Keir sur le Brexit, M. Sunak a répondu: «Il parle de mandats, d’électeurs, d’élections. C’est un peu riche venant de la personne qui a tenté de renverser le plus grand vote démocratique de l’histoire de notre pays.

Sir Keir a également appelé M. Sunak à “se débarrasser” des règles fiscales de non-domicile – se moquant du Premier ministre sur l’ancien statut non-dom de sa femme.

« Je n’ai pas besoin d’expliquer au Premier ministre comment fonctionne le statut de non-dom – il sait déjà tout à ce sujet. Cela coûte au Trésor 3,2 milliards de livres sterling chaque année. Pourquoi ne met-il pas son… argent dans sa bouche et s’en débarrasse-t-il ?

M. Sunak a répondu en disant qu’il “protégerait les plus vulnérables” en ce qui concerne les réductions de dépenses à venir, alors qu’il tente de corriger les erreurs commises dans le désastreux mini-budget de Mme Truss.

“J’ai été honnête, nous devrons prendre des décisions difficiles pour rétablir la stabilité économique et la confiance… Ce gouvernement va rétablir la stabilité économique et nous le ferons de manière juste et compatissante.”