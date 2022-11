Rishi Sunak refuse de dire si Suella Braverman a reçu des conseils juridiques sur Manston

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a refusé de dire si Suella Braverman avait reçu des avertissements juridiques concernant le blocage du transfert des demandeurs d’asile hors d’un centre de traitement surpeuplé à Manston.

Lors d’un échange fougueux dans les logements familiaux, le chef du Parti travailliste, Sir Keir Starmer, a demandé au Premier ministre si le ministre de l’Intérieur “avait reçu des conseils juridiques selon lesquels elle devrait faire sortir les gens” de l’établissement du Kent.

M. Sunak a refusé de répondre à la question, déclarant: “Il connaît la politique du gouvernement en matière de commentaires sur les conseils juridiques.”

Sir Keir a déclaré: “Je pense que la réponse … est oui, il n’a tout simplement pas le courage de le dire. Il a conclu un sale marché avec elle, la chargeant de la sécurité de la Grande-Bretagne, juste pour qu’il puisse esquiver une élection.

Le dirigeant travailliste a également attaqué l’incapacité du gouvernement à traiter les demandes d’asile – affirmant que les chiffres montraient que seulement 4% des personnes arrivées via la Manche sur de petits bateaux l’année dernière avaient vu leur demande traitée.

M. Sunak a admis que “pas assez” de demandes d’asile avaient été traitées – mais a insisté : “C’est ce que nous allons régler”. Il a décrit les traversées de petits bateaux comme un “problème sérieux et croissant”.

Le Premier ministre a également insisté sur le fait que lui et son controversé ministre de l’Intérieur étaient “sur la même longueur d’onde” lorsqu’il s’agit de réduire le nombre d’arrivées via la Manche.

Sir Keir Starmer s’est demandé comment un système d’asile «cassé» pouvait être la faute de n’importe qui sauf des conservateurs, après que Mme Braverman a déclaré plus tôt cette semaine que le système d’asile était brisé. “Qui l’a cassé ?” Il a demandé.

“Ils ont perdu le contrôle des frontières”, a déclaré le dirigeant travailliste. «Il se tient là et essaie de rejeter la faute. Si le système d’asile est en panne et que son sort est au pouvoir depuis 12 ans, comment cela peut-il être la faute de quelqu’un d’autre que la leur ?

M. Sunak a accusé le leader travailliste de ne pas avoir de réponses sur la question de l’asile. “Le contrôle des frontières est un plan sérieux et complexe… vous ne pouvez pas attaquer un plan si vous n’en avez pas”, a-t-il déclaré aux Communes.

Le Premier ministre a ajouté : « Nous avons donné au peuple britannique un référendum sur le Brexit. Nous avons livré le Brexit. Nous avons mis fin à la libre circulation des personnes. C’est notre bilan en matière de politique migratoire… Il s’y est opposé à chaque tournant et ce n’est pas ce que veulent les Britanniques.

M. Sunak reste soumis à une pression croissante sur son secrétaire à l’intérieur assiégé, qui a été limogé par l’ancienne Premier ministre Liz Truss pour une violation de la sécurité seulement six jours avant d’être ramené au ministère de l’Intérieur.

Plusieurs sources gouvernementales ont déclaré que Mme Braverman avait bloqué le transfert de migrants à Manston vers des hôtels lors de son premier passage en tant que secrétaire à l’intérieur sous Mme Truss, selon des informations.

Elle aurait été avertie par des responsables qu’elle risquait d’enfreindre la loi en gardant les migrants dans un centre de traitement près de l’aéroport de Manston dans le Kent pendant plusieurs semaines alors qu’il n’était prévu de détenir des personnes que pendant 24 heures.

Des centaines de migrants auraient été déplacés de Manston mardi. Au cours des dernières semaines, 4 000 personnes ont été détenues sur le site conçu pour environ 1 600 personnes. Certains ont passé plusieurs semaines dans l’établissement conçu pour détenir des personnes pendant 24 heures.

L’ancienne ministre de l’Immigration, Caroline Nokes, a mis en garde contre “des implications financières très graves” pour le ministère de l’Intérieur si les décisions de Manston s’avèrent illégales et que des demandes d’indemnisation sont faites.

Andy Baxter de la Prison Officers’ Association (POA) a mis en garde mercredi contre le risque d’émeutes dans l’établissement surpeuplé de Kent qui connaît des conditions de « cocotte-minute ».

Plus tôt, le ministre du cabinet Mark Harper a reconnu que les autorités françaises et britanniques devaient faire plus pour s’attaquer au problème des migrants risquant leur vie pour traverser la Manche dans de petits bateaux.

Pendant ce temps, une nouvelle analyse du Labour a révélé que les nouvelles règles introduites par les conservateurs en janvier 2021 ont ajouté des retards supplémentaires de six mois à des milliers de cas en plus de l’arriéré d’asile existant, ajoutant 400 millions de livres sterling au coût du système.

Yvette Cooper, secrétaire d’État à l’Intérieur fantôme, a déclaré : « Il y a eu un effondrement total de la prise de décision en matière d’asile avec seulement la moitié du nombre de décisions prises, et une forte augmentation de la bureaucratie en même temps qu’il n’y a pas d’accords de retour en place.