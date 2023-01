Rishi Sunak refuse d’accepter le NHS en crise et ne dira pas s’il utilise un médecin généraliste privé

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a refusé d’accepter que le NHS soit en crise, malgré la reconnaissance de “l’énorme pression” que subit actuellement le service de santé cet hiver.

Le Premier ministre a également refusé de dire s’il utilise un médecin généraliste privé – insistant sur le fait que le problème est une « distraction des choses qui comptent vraiment ».

Interrogé sur les services d’urgence débordés, les listes d’attente record et si le NHS était “en crise”, M. Sunak a déclaré à la BBC dimanche avec Laura Kuenssberg: “Le NHS subit indéniablement une énorme pression.”

Soulignant les pressions de Covid, le Premier ministre a ajouté: “La récupération de Covid va être difficile et nous voyons cela se jouer sur nos écrans de télévision tous les jours et dans les communautés à travers le pays”.

M. Sunak a refusé à trois reprises de discuter des informations selon lesquelles il aurait recours à un médecin généraliste privé, déclarant: «En règle générale, je ne parlerais jamais de moi ou de la situation des soins de santé de ma famille… ce n’est pas vraiment pertinent, ce qui est pertinent, c’est la différence que je peux faire pour le pays.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était inscrit auprès d’un médecin généraliste privé, M. Sunak a répondu: «Oui, mon père était médecin. J’ai grandi dans une famille du NHS. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne dirait pas aux gens s’il avait utilisé un médecin généraliste privé, il a répondu : « C’est juste un choix personnel. Je pense que les soins de santé sont quelque peu privés.

Cela vient en tant que secrétaire général du Royal College of Nursing (RCN), Pat Cullen, dans une interview avec L’indépendanta déclaré que la promesse de M. Sunak de réduire les listes d’attente échouerait sans que les salaires soient abordés – et a déclaré que la prochaine grève serait la plus importante du genre au monde.

Mme Cuillen a également déclaré que M. Sunak devait “clarifier” s’il avait recours à un médecin généraliste privé. “Je pense qu’il devait être clair”, a déclaré le patron de RCN à la BBC. “En tant que fonctionnaire, il est élu par le public, il est donc responsable devant le public – et lorsque vous êtes responsable devant le public, vous devez être honnête avec eux.”

Le NHS devrait connaître davantage de perturbations lorsque les infirmières feront grève les 18 et 19 janvier, tandis que le personnel ambulancier fera grève les 11 et 23 janvier. Les jeunes médecins partiront pendant trois jours en mars s’ils soutiennent l’action revendicative lors du scrutin de lundi.

M. Sunak a déclaré qu’il souhaitait avoir une “conversation raisonnable, honnête et bidirectionnelle sur les salaires” avec les syndicats – mais a suggéré que le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, ne parlerait du règlement salarial de l’année prochaine que lorsqu’il rencontrerait les chefs syndicaux du NHS lundi.

M. Barclay a fait allusion à des augmentations de salaire sur la table si les syndicats acceptent des économies d’efficacité – mais essaiera de discuter du processus de révision des salaires 2023-24, qui commence en avril, plutôt que de la ligne de paie de cet exercice.

Malgré le refus précédent de M. Barclay de discuter des salaires, M. Sunak a nié que cela équivalait à un changement de position du gouvernement. “La porte a toujours été ouverte”, a déclaré le Premier ministre à la BBC. “Quand il s’agit de payer, nous avons toujours dit que nous voulions parler de choses abordables, raisonnables.”

Pressé à nouveau si les ministres étaient prêts à parler de la rémunération pour cette année, il a déclaré: «Nous sommes sur le point de commencer un nouveau cycle de règlement des salaires pour cette année [2023-24]. Avant que ce processus ne commence, le gouvernement tient à s’asseoir avec les syndicats et à parler de rémunération, et à s’assurer qu’ils comprennent d’où nous venons.

Ses commentaires interviennent après que Mme Cullen a déclaré que la MRC serait disposée à « rencontrer le gouvernement à mi-chemin » sur les salaires – réduisant ainsi les revendications salariales du syndicat de 19 à 10 %.

Mme Cullen a déclaré qu’il y avait un “point” d’optimisme et a détecté un “petit changement” dans la position du gouvernement sur les salaires à partir des commentaires de M. Sunak dimanche – mais a déclaré qu’elle ne s’attendait toujours pas à ce que M. Barclay s’engage dans les revendications salariales de cette année.

“Ce dont le gouvernement veut parler, c’est de la rémunération à venir… et cela n’empêchera pas la grève prévue dans 10 jours”, a-t-elle déclaré. Dimanche avec Laura Kuenssberg. “Il doit s’agir d’aborder la question de la rémunération pour 2022-23.”

Elle a ajouté: “Le Premier ministre a parlé de venir à la table, maintenant c’est une décision pour moi, car j’ai dit, rencontrons-nous à mi-chemin”, a-t-elle déclaré. « Saisissez l’ortie, venez à table. Je ne peux pas négocier par moi-même, et je ne peux pas négocier sur les ondes. »

Pat Cullen, secrétaire général du Collège royal des sciences infirmières (fil de sonorisation)

M. Barclay devrait dévoiler un financement supplémentaire pour augmenter la capacité en lits dans les hôpitaux et les maisons de soins dans le cadre d’un paquet qui sera annoncé lundi.

Des centaines de millions de livres seront dépensées pour acheter en bloc des milliers de lits en maison de retraite, selon le L’heure du dimanchedans le but de libérer 1 000 à 2 000 lits d’hôpitaux et d’alléger la pression sur les services d’urgence.

Les responsables gouvernementaux pensent qu’il y a suffisamment de lits de rechange dans les établissements approuvés par la Care Quality Commission et que cela pourrait avoir un impact positif d’ici quatre semaines.

Les plans du gouvernement proposeront également davantage de “services virtuels”, dans lesquels les patients sont “surveillés à distance” dans leur propre domicile, à l’aide d’appareils portables, selon le Télégraphe.

Le gouvernement a été accusé d’avoir tenté de rejeter la responsabilité des pressions du NHS sur Covid. M. Sunak a déclaré: «Je pense qu’il n’est pas juste d’ignorer l’impact que Covid a eu. Le NHS a-t-il déjà subi des pressions ? Bien sûr que oui, mais Covid a indéniablement eu une énorme différence. »

Le professeur Clive Kay, directeur général du King’s College Hospital NHS Foundation Trust, a demandé s’il semblait que le Premier ministre comprenne la gravité de la crise à laquelle sont confrontés les services de santé, a déclaré: “Non, si je suis honnête.”

Le professeur Kay a déclaré à la BBC: “Je ne pense pas avoir entendu [the PM] saisir le fait qu’il s’agit d’une situation vraiment, vraiment difficile. Ce n’est pas seulement un problème de l’hiver 2023. Nous avons besoin de conversations réalistes. La suggestion qui va être une solution rapide, une solution collante, ce n’est pas une réalité.