Rishi Sunak réduit la tête du parti travailliste avec un rebond massif en seulement une semaine – avec ses trois priorités comme l’a révélé le Premier ministre

RISHI Sunak a aujourd’hui réduit l’avance des sondages du Labour dans un rebond massif après seulement une semaine dans le poste le plus élevé.

Le parti travailliste mène désormais de 16 points, soit une baisse de 11 points par rapport à l’avance de 27 points de la semaine dernière, a révélé le dernier sondage Opinium.

Et les trois principales priorités de M. Sunak ont ​​été révélées avant sa première semaine complète en tant que Premier ministre.

Il est entendu qu’il souhaite que le gouvernement se concentre sur la criminalité, le NHS et le rétablissement de la “stabilité économique”, rapporte le Sunday Telegraph.

Les recherches menées par les sondeurs Opinium ont révélé que le soutien des conservateurs a grimpé de 5% à 28 entre mercredi et vendredi.

Et le travail est maintenant en baisse de six points à 44 %.

En ce qui concerne l’économie, 33% des Britanniques au total ont déclaré qu’ils préféreraient “un gouvernement conservateur dirigé par Rishi Sunak” à un gouvernement travailliste dirigé par Keir Starmer, selon le sondage du Daily Mail.

Cela marque un changement massif dans le soutien des conservateurs après que Liz Truss a radicalement quitté son poste de Premier ministre jeudi dernier après seulement 44 jours au pouvoir.

Sa démission a déclenché une course à la direction des conservateurs, qui a vu Sunak l’emporter.

Cela survient alors que les trois principales priorités du Premier ministre sont révélées.

Le Premier ministre s’est engagé à rétablir la “stabilité économique” après le court mandat de Liz Truss.

Dans son premier discours en tant que Premier ministre, M. Sunak a promis : “Je placerai la stabilité économique et la confiance au cœur de l’agenda de ce gouvernement.

“Cela signifiera des décisions difficiles à venir. Mais vous m’avez vu pendant Covid, faire tout ce que je pouvais, pour protéger les personnes et les entreprises, avec des régimes comme le congé.

“Il y a toujours des limites, plus que jamais, mais je vous promets ceci : j’apporterai la même compassion aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.”

Il a également profité de son discours pour promettre de construire un “NHS plus fort” après la pandémie de coronavirus, le deuxième point à l’ordre du jour de M. Sunak.

Et sa troisième priorité serait la police.

Une source a affirmé que le nouveau Premier ministre voulait éradiquer la police «réveillée» avec des plans pour avoir plus de flics en première ligne.

Le nouveau Premier ministre a fustigé les forces de police pour avoir “surveillé les mauvaises blagues sur Twitter” au lieu de “lutter contre le crime réel” lors de sa candidature à la direction de l’été.

Et maintenant, on dit que M. Sunak veut plus de flics en première ligne pour “prévenir et résoudre” le crime aux portes des Britanniques, rapporte le Sunday Telegraph.

Les ministres examinent l’approche adoptée par le constable en chef de la police du Grand Manchester, Stephen Watson.

Plus tôt, le chef a fustigé la police “réveillée” et a affirmé que le public en avait “marre des policiers qui signalent la vertu”.

Son approche de “retour aux sources” – qui a mis plus de bobbies sur le rythme – a retiré GMP des mesures spéciales en seulement 18 mois.