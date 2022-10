Rishi Sunak reconduit Jeremy Hunt au poste de chancelier

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Jeremy Hunt reste chancelier dans la première nomination au cabinet de Rishi Sunak, dans un geste certain pour rassurer les marchés financiers.

Le maintien de l’homme qui a mis en garde contre des coupes « alléchantes » à faire dans un budget de facto prévu pour lundi prochain met le nouveau gouvernement sur la voie d’une nouvelle austérité.

L’annonce est intervenue alors que Dominic Raab était photographié marchant dans Downing Street, avant un retour à un poste de haut niveau dans le cabinet – peut-être le secrétaire à l’intérieur.

Plus tôt, dans un nettoyage impitoyable, M. Sunak a limogé neuf ministres du cabinet – et deux autres ministres présents au cabinet – la plupart d’entre eux étant des partisans de premier plan de Liz Truss.

Elles sont; Jacob Rees-Mogg (secrétaire d’affaires), Kit Malthouse (éducation), Brandon Lewis (justice), Simon Clarke (mise à niveau), Chloe Smith (travail et retraites), Ranil Jayawardena (environnement), Robert Buckland (Pays de Galles), Jake Berry (président du parti) et Wendy Morton (whip en chef).

Il laisse le département de l’éducation face à son cinquième secrétaire d’État cette année – un état de bouleversement largement critiqué comme extrêmement perturbant pour les écoles et les collèges.

Alok Sharma ne participera plus au cabinet – et n’est plus ministre – mais reste président de la Cop26 et négociateur du Royaume-Uni lors du sommet Cop27 du mois prochain en Égypte.

Lors d’une réunion du cabinet fantôme, Keir Starmer a déclaré à ses principaux ministres que le nouveau Premier ministre pouvait être “impitoyable”.

“Rishi Sunak a poignardé Boris Johnson dans le dos alors qu’il pensait pouvoir obtenir son travail. Et de la même manière, il va maintenant essayer de renier le record conservateur de ces dernières années et de ces derniers mois et prétendre qu’il est un nouveau balai », a-t-il déclaré aux travaillistes.

«Mais il était aussi le chancelier qui a laissé la Grande-Bretagne confrontée à la croissance la plus faible de tous les pays développés, à l’inflation la plus élevée et à des millions de personnes inquiètes pour leurs factures. Et maintenant, il prévoit de faire payer aux travailleurs le prix de l’écrasement de l’économie par les conservateurs.