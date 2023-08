Rishi Sunak rayonne avec sa femme et ses enfants alors qu’ils profitent du soleil sur la jetée de Santa Monica pendant les vacances en Californie

RISHI Sunak rayonne alors qu’il arrive enfin à la plage avec sa femme et ses enfants.

Le Premier ministre et sa famille ont posé pour des clichés à la jetée de Santa Monica pendant leurs vacances en Californie.

Le Premier ministre avec sa femme et ses filles Anoushka et Krishna, deuxième à gauche, à la jetée de Santa Monica Crédit : AP

La famille était tout sourire alors qu’ils étaient ensemble pendant leurs vacances d’été aux États-Unis Crédit : AP

Le Premier ministre sera absent pendant une semaine avec sa femme Akshata et ses filles Anoushka et Krishna.

Oliver Dowden, le vice-Premier ministre, le remplacera pendant son absence.

Mais on s’attend à ce qu’il fasse du travail et se tienne au courant des problèmes importants pendant son absence.

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre a révélé qu’il emmènerait ses filles à Disneyland – et il était vraiment enthousiasmé par la nouvelle exposition Star Wars là-bas.

Il a dit à LBC qu’il était prêt à passer du temps avec sa famille pour se détendre correctement.

No10 a déclaré que la famille n’avait pas pris de vraies vacances depuis 2020, lorsqu’il est devenu chancelier juste avant que la pandémie ne frappe.

Il a tenté de s’échapper à Ibiza l’année dernière – mais a ensuite dû revenir après la mort de la reine.

Le Premier ministre et sa femme ont une maison familiale en Californie, où ils se sont rencontrés pour la première fois alors qu’ils étaient étudiants à Harvard au début de la vingtaine.

Les clichés ont été pris quelques heures seulement après que la maison du Premier ministre dans le Yorkshire a subi une faille de sécurité majeure – lorsque des militants de Greenpeace ont fouillé le bâtiment.

Les flics étaient sous le feu après que des militants pétroliers soient montés sur le toit et en aient drapé des draps noirs pour protester contre sa décision de signer plus de licences pétrolières et gazières.

Des députés et des experts de la police ont appelé à une enquête sur la façon dont ils ont pu se lever au-dessus de sa maison à Richmond, dans le Yorkshire.

La famille passe une semaine aux États-Unis où le Premier ministre et sa femme se sont rencontrés pour la première fois Crédit : Getty

Ils se sont essayés à certains des jeux proposés sur la jetée Crédit : Splash