Rishi Sunak rappe Jeremy Hunt sur une offre pour un accord sur le Brexit à la suisse avec Bruxelles

RISHI Sunak a giflé Jeremy Hunt hier pour un accord à la suisse avec Bruxelles.

Le Premier ministre a déclaré que le Royaume-Uni ne poursuivrait pas une relation post-Brexit “qui repose sur l’alignement sur les lois de l’UE”.

Rishi Sunak a déclaré que le Royaume-Uni ne poursuivrait pas une relation post-Brexit “qui repose sur l’alignement sur les lois de l’UE” Crédit : AFP

Cela vient après que les commentaires de Jeremy Hunt ont déclenché une réaction massive des conservateurs Crédit : Avalon.red

Il a été contraint d’exclure l’assouplissement du Brexit après que les commentaires du chancelier aient déclenché une réaction massive des conservateurs.

Les eurosceptiques ont mis en garde le gouvernement contre la “trahison” du Brexit, M. Hunt étant accusé d’avoir comploté un accord à la suisse.

Un tel accord pourrait obliger le Royaume-Uni à obéir aux lois de l’UE, à faciliter le contrôle des migrations et même à verser de l’argent à Bruxelles – des lignes rouges pour les partisans du Brexit.

Mais dans un discours prononcé devant des chefs d’entreprise à Birmingham, M. Sunak a déclaré: “J’ai voté pour le Brexit, je crois au Brexit et je sais que le Brexit peut apporter, et offre déjà, d’énormes avantages et opportunités pour le pays.”

Il a salué les contrôles migratoires comme un bonus majeur du Brexit, mais a laissé la porte ouverte à des travailleurs plus qualifiés venant en Grande-Bretagne.

L’ancien secrétaire du Brexit, David Davis, a déclaré à Times Radio que l’accord suisse était “presque aussi contraignant” que dans le marché unique.

Le soutien de M. Hunt a alimenté les craintes qu’il souhaite un accord plus étroit avec Bruxelles après avoir plaidé pour un commerce “sans entraves” avec le bloc pour stimuler l’économie.