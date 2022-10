Rishi Sunak ramène l’interdiction de la fracturation hydraulique levée par Liz Truss

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a réimposé l’interdiction de la fracturation hydraulique levée de manière controversée par Liz Truss, dans son premier changement majeur loin de son programme politique.

“Je maintiens le manifeste à ce sujet”, a déclaré le nouveau Premier ministre aux députés aux Communes – faisant référence au moratoire de 2019 sur le forage de gaz de schiste.

Cependant, M. Sunak a laissé entendre qu’il rétablirait également l’interdiction effective des parcs éoliens terrestres, que son prédécesseur prévoyait également de supprimer pour augmenter l’approvisionnement énergétique du Royaume-Uni.

Il ne s’est pas non plus engagé à augmenter les prestations en fonction de l’inflation – plutôt que des salaires beaucoup plus bas – dans le «budget» désormais reporté au 17 novembre.

Ces mesures sont intervenues alors que le Premier ministre a refusé de nier que ses fonctionnaires avaient fait craindre le retour controversé de Suella Braverman, touchée par le scandale, au cabinet.

Lorsqu’on lui a demandé s’il coopérerait pleinement à l’enquête pour outrage visant à déterminer si Boris Johnson avait menti au Parlement sur les partis n ° 10, M. Sunak a répondu: “Bien sûr.”

C’est la levée de l’interdiction de la fracturation hydraulique qui a fait tomber le rideau sur le désastreux premier ministre de Mme Truss – après une révolte conservatrice au milieu de scènes farfelues aux Communes la semaine dernière.

L’ancienne première ministre a provoqué la colère de ses propres députés et d’experts indépendants en affirmant que la flambée du prix du gaz avait créé une opportunité pour le Royaume-Uni d’exploiter ses réserves souterraines.

La plainte a été rejetée par le chef d’un organisme de surveillance du gouvernement, qui a averti qu’elle n’atténuerait pas la crise énergétique du Royaume-Uni et pourrait causer des dommages environnementaux « graves ».