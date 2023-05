Rishi Sunak ralliera les conservateurs avec une garden-party après la défaite amère des élections locales

RISHI Sunak tentera de rallier ses troupes conservatrices après l’amère défaite des élections locales en lançant une offensive de charme de couronnement à Downing Street.

Le Premier ministre organise une garden-party pour tous les députés conservateurs au n ° 10 le 15 mai pour remonter le moral du parti.

Rishi Sunak tentera de remonter le moral des conservateurs avec une garden-party pour les députés Crédit : Getty

Et il invitera des députés d’arrière-ban à Downing Street pour prendre le thé et discuter la semaine prochaine.

Un initié du gouvernement a déclaré: « Il y a la garden-party qui approche.

« Et puis les députés seront invités à Downing Street pour voir le Premier ministre. »

Les pertes massives aux urnes ont ravivé les appels à M. Sunak pour qu’il réduise les impôts et se lance dans une campagne de construction de maisons pour montrer aux Britanniques qu’ils sont mieux sous un gouvernement conservateur.

Le cercle restreint de Rishi veut calmer la nervosité des conservateurs.

Bien qu’ils ne croient pas que les résultats des élections signifient qu’ils devraient radicalement changer de cap.

Ils prévoient de jeter de la viande rouge aux députés conservateurs mécontents au cours des prochaines semaines avec un blitz sur la santé et la loi et l’ordre.

Rishi relancera la lutte lundi en publiant des plans tant attendus pour libérer des centaines de milliers de rendez-vous chez le médecin généraliste en obligeant les pharmaciens à délivrer plus d’ordonnances.

Les députés conservateurs ont déclaré que de longues listes d’attente du NHS se présentaient à plusieurs reprises aux portes des élections locales et devaient être sérieusement abordées avant le déclenchement des élections générales.

No10 prévoit également de donner plus de détails sur leur répression contre les fanatiques de l’écologie pour rétablir l’ordre public et faire ressortir la différence entre les conservateurs et les travaillistes.