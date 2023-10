Rishi Sunak ralentit les négociations commerciales entre le Mexique et le Canada alors qu’il envisage un pacte pré-électoral entre le Royaume-Uni et les États-Unis – POLITICO

LONDRES — Des discussions cruciales sur le futur commerce de la Grande-Bretagne avec le Canada et le Mexique ont perdu la priorité alors que le gouvernement de Rishi Sunak cherche à conclure un accord préélectoral avec l’administration américaine de Joe Biden.

POLITICO a rapporté cette semaine que le Royaume-Uni et les États-Unis préparaient un accord commercial « fondamental » qui devrait être conclu avant que le président américain et le Premier ministre britannique ne soient réélus l’année prochaine.

Mais cette initiative menace de réduire encore davantage le temps dont disposent les négociateurs britanniques, déjà pressés, pour garantir un accès continu aux marchés du Canada et du Mexique, alors que les éléments clés des accords post-Brexit avec chacun de ces deux pays expirent.

Les agendas des négociateurs britanniques étaient si chargés en juin que Sunak a personnellement demandé que les accords renouvelés avec le Canada et le Mexique « soient avancés plus lentement que prévu », selon une note diffusée au sein du ministère des Affaires et du Commerce (DBT) et obtenue. par POLITIQUE.

L’expiration de certaines parties des accords avec le Canada et le Mexique – qui ont été reconduits après la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE – menace l’accès des entreprises britanniques aux principaux marchés d’exportation. Cela signifie « réfléchir à la façon dont nous gérons les bords de la falaise à court terme », a écrit Amanda Brooks, directrice générale des négociations du DBT, dans la note de juin.

Mais il n’était « pas prévu d’ajouter quoi que ce soit au programme avant au moins la seconde moitié de 2024 », a ajouté Brooks. Un accord commercial avec l’Inde et la ratification d’un accord avec le bloc indo-pacifique du CPTPP sont la « priorité » des responsables, a-t-elle écrit.

Laisser tomber les négociations commerciales complètes avec le Canada et le Mexique « ne semble ni juste ni rentable » sur le plan économique, a déclaré un responsable du gouvernement britannique qui a requis l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias.

Ils ont déclaré que l’accord plus épuré recherché avec les États-Unis n’aurait pas autant de conséquences économiques sans l’inclusion de chapitres sur l’accès au marché ou sur les services financiers.

Un porte-parole de DBT a déclaré que « nous ne commentons pas les fuites ».

Des avantages économiques passés au crible

Les entreprises suivent de près les négociations entre le Canada et le Mexique.

En avril prochain, les fabricants britanniques qui vendent des produits contenant des composants européens pourraient être exclus du Canada, à mesure que les dispositions de l’accord de transition sur le Brexit autorisant le « cumul » prendront fin. « Les chaînes d’approvisionnement pour les marchandises exportées vers le Canada pourraient bien devoir être modifiées au printemps de l’année prochaine », a déclaré un représentant d’affaires britannique familier avec le sujet.

À moins que le Royaume-Uni ne puisse accorder une prolongation, les fromagers britanniques perdront également l’accès au marché canadien à la fin de cette année grâce à un quota spécial de l’UE.

Les négociations avec le Mexique « avancent très lentement », a déclaré le représentant des entreprises, ajoutant que le Mexique était d’accord avec le Royaume-Uni sur « la poursuite du cumul jusqu’à ce que les négociations soient terminées ».

Parallèlement, des groupes d’entreprises ont remis en question les avantages économiques de l’accord en cours de discussion entre le Royaume-Uni et les États-Unis.

L’accord-cadre présenté dans les documents consultés par POLITICO ne contient pas les engagements d’accès au marché requis pour un accord de libre-échange formel aux yeux de l’Organisation mondiale du commerce. Mais cela irait bien plus loin que tout ce qui a été envisagé publiquement jusqu’à présent, touchant à l’agriculture, aux droits du travail, à l’environnement, aux chaînes d’approvisionnement, à la réglementation des services, aux documents commerciaux numériques et autres.

« La libéralisation traditionnelle de l’accès au marché et la réduction des droits de douane n’étant apparemment pas incluses, la vraie question se pose de savoir si un tel accord aurait un effet matériel dans le monde réel pour les entreprises », a déclaré Duncan Edwards, PDG du groupe de pression BritishAmerican Business.

Il est « très difficile de voir que cela puisse apporter grand-chose », a déclaré Peter Holmes, chercheur à l’Observatoire britannique de la politique commerciale (UKTPO) de l’Université du Sussex, à propos des négociations commerciales avec les États-Unis. Même si « un dialogue structuré ne peut pas être mauvais, » il a dit.

Le chef de la commission des finances du Sénat, qui supervise la politique commerciale des États-Unis, a critiqué Biden à propos de l’accord potentiel avec le Royaume-Uni.

« Il est extrêmement décevant que cette administration propose une fois de plus de conclure un ‘accord commercial’ qui ne bénéficiera ni au public américain, ni ne respectera le rôle du Congrès dans le commerce international », a déclaré le président Ron Wyden (Démocrate-Oregon). Wyden a été récemment informé des grandes lignes de l’accord proposé avec la Grande-Bretagne.

L’accord pourrait faire l’objet d’une bataille de juridiction au Congrès américain. Depuis le début de l’administration Biden, la Maison Blanche a résisté à la soumission de ses nouveaux accords commerciaux au Congrès pour approbation, arguant qu’il s’agissait uniquement d’« accords exécutifs ».

« La conclusion d’accords contraignants qui réglementent le commerce international est interdite sans l’approbation du Congrès et menace la durabilité et la fiabilité de tout accord conclu », a déclaré Wyden. « Malgré le langage clair de la Constitution, cette administration continue de s’engager dans des négociations commerciales boiteuses qui manquent d’avantages prouvés et qui sapent la crédibilité des États-Unis sur la scène mondiale. »

Gavin Bade a contribué au reportage.