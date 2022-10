Rishi Sunak : Qui est le nouveau Premier ministre britannique ?

LONDRES –

Rishi Sunak a couru pour le poste le plus élevé de Grande-Bretagne et a perdu. Puis il a eu une autre chance – et la chance de dire “Je te l’avais dit”.

L’ancien chef du Trésor britannique a été finaliste derrière Liz Truss dans le concours pour remplacer Boris Johnson en proie au scandale en tant que chef du Parti conservateur et Premier ministre. Mais Truss a démissionné après un mandat mouvementé de 45 jours et Johnson a abandonné une tentative de retour. Cela a laissé Sunak en tête, et il a remporté la course lundi pour être chef du Parti conservateur et assumera le poste qu’il a raté il y a moins de deux mois.

La victoire dans la course à la direction des conservateurs est une justification pour Sunak, qui a averti lors de la dernière campagne que les plans économiques de réduction des impôts de Truss étaient imprudents et causeraient des ravages. Et ils l’ont fait.

Truss a démissionné la semaine dernière après que son ensemble de réductions d’impôts ait effrayé les marchés financiers, martelé la valeur de la livre et anéanti son autorité.

Sunak sera le premier dirigeant britannique de couleur et le premier hindou à occuper le poste le plus élevé. À 42 ans, il sera également le plus jeune Premier ministre depuis plus de 200 ans, un prodige politique dont l’apparence juvénile, les costumes pointus et les manières douces et confiantes l’ont vu surnommé “Dishy Rishi” par les médias britanniques.

Pour gagner, Sunak a dû surmonter les allégations des opposants selon lesquelles il était un renégat pour avoir quitté le gouvernement de Johnson alors qu’il s’effondrait au milieu de scandales éthiques. Les démissions quasi simultanées de Sunak et du secrétaire à la Santé Sajid Javid le 5 juillet ont déclenché une réaction en chaîne. Dans les 48 heures, une cinquantaine de membres du gouvernement avaient démissionné et Johnson a été contraint de démissionner.

Sunak l’a dépeint comme une question de principe, disant qu’il voulait réparer la “rupture de confiance” dans la politique. Il a également accusé Truss de proposer des “contes de fées” en promettant des réductions d’impôts immédiates alors qu’il estimait que la lutte contre la flambée de l’inflation était une priorité plus importante.

“Je préférerais perdre après avoir combattu pour les choses que je crois passionnément être bonnes pour notre pays, et être fidèle à mes valeurs, plutôt que de gagner sur une fausse promesse”, a déclaré Sunak dans une interview à la BBC.

Sunak est né en 1980 à Southampton sur la côte sud de l’Angleterre de parents d’origine indienne nés en Afrique de l’Est. Il a grandi dans une famille de la classe moyenne, son père médecin de famille et sa mère pharmacienne, et dit avoir hérité de leur éthique de travail acharné.

“J’ai grandi en travaillant dans le magasin, en livrant des médicaments”, a-t-il déclaré pendant la campagne. “J’ai travaillé comme serveur au restaurant indien en bas de la rue.”

Il a décrit comment ses parents ont économisé pour l’envoyer au Winchester College, l’un des internats les plus chers et les plus exclusifs de Grande-Bretagne.

Là, il se mêle à l’élite. Rivals a récemment déterré un extrait d’un documentaire télévisé de 2001 sur le système de classe dans lequel Sunak, 21 ans, a déclaré qu’il avait “des amis qui sont des aristocrates, j’ai des amis qui sont de la classe supérieure, j’ai des amis qui sont, vous savez, la classe ouvrière — enfin, pas la classe ouvrière.”

Après le lycée, Sunak a étudié la politique, la philosophie et l’économie à l’Université d’Oxford – le diplôme de choix pour les futurs premiers ministres – puis a obtenu un MBA à l’Université de Stanford.

Il a travaillé pour la banque d’investissement Goldman Sachs en tant que gestionnaire de fonds spéculatifs et a vécu aux États-Unis, où il a rencontré sa femme, Akshata Murty. Ils ont deux filles.

De retour en Grande-Bretagne, Sunak a été élu au Parlement pour le siège conservateur sûr de Richmond dans le Yorkshire en 2015. Lors du référendum britannique sur le Brexit en 2016, il a soutenu la sortie de l’Union européenne – une décision de carrière risquée, car elle allait à l’encontre de la politique du gouvernement conservateur.

Lorsque “congé” a gagné de manière inattendue, la carrière de Sunak a décollé. Il a occupé plusieurs postes ministériels subalternes avant d’être nommé chancelier de l’Échiquier – chef du Trésor – par Johnson en février 2020, juste avant que la pandémie ne frappe.

Politicien d’un petit État instinctivement à faible taux d’imposition qui idolâtre l’ancienne Première ministre Margaret Thatcher, il a néanmoins déboursé des milliards d’argent du gouvernement pour maintenir les gens et les entreprises à flot pendant la pandémie. Son programme de congé, qui a payé les salaires de millions de travailleurs lorsqu’ils ont été temporairement licenciés, a fait de lui le membre le plus populaire du gouvernement – ​​un statut qu’il a amélioré avec des messages astucieux sur les réseaux sociaux qui, selon ses rivaux et critiques, ont souligné sa propre marque plus que celle du gouvernement.

Mais Sunak a eu ses vacillements au fil des ans. Les critiques ont déclaré qu’une campagne visant à amener les gens à manger dans les restaurants après l’assouplissement des restrictions de verrouillage à l’été 2020 avait contribué à une autre vague de COVID-19.

D’autres ont déclaré que la vaste richesse de la famille de Sunak et le passé de la Silicon Valley l’avaient déconnecté des luttes des gens ordinaires.

Il a également été confronté à des questions sur ses finances et celles de sa femme. Murty est la fille du milliardaire fondateur du géant indien de la technologie Infosys, et le couple vaut 730 millions de livres (877 millions de dollars), selon le Sunday Times Rich List.

En avril 2022, il est apparu que Murty n’avait pas payé d’impôt britannique sur ses revenus à l’étranger. La pratique était légale, mais elle semblait mauvaise à une époque où Sunak augmentait les impôts de millions de Britanniques. Sunak a également été critiqué pour avoir conservé sa carte verte américaine, ce qui signifie une intention de s’installer aux États-Unis, pendant deux ans après être devenu ministre des Finances britannique.

Sunak a été blanchi de tout acte répréhensible, mais les révélations font toujours mal. Il a été condamné à une amende par la police, avec Johnson et des dizaines d’autres, pour avoir assisté à une fête au bureau du Premier ministre en 2020 qui a enfreint les règles de verrouillage des coronavirus. L’indignation suscitée par ces fêtes à un moment où les Britanniques étaient contraints de rester chez eux a contribué à la chute de Johnson. Sunak a déclaré qu’il y avait assisté par inadvertance et brièvement.

Lors de sa première campagne à la direction, il s’est présenté comme le candidat des décisions adultes et de la probité fiscale, critiquant les projets de Truss de réduire les impôts et d’augmenter les emprunts, et promettant de maîtriser l’inflation.

C’est maintenant une tâche plus difficile que jamais.