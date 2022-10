Rishi Sunak : Que savons-nous de la carrière bancaire du Premier ministre avant son entrée en politique ?

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak est entré à Downing Street en tant que nouveau Premier ministre du Royaume-Uni après avoir obtenu le soutien de la grande majorité du parti parlementaire conservateur pour prendre les rênes après le mandat désastreux de Liz Truss.

M. Sunak était le chancelier de l’Échiquier de Boris Johnson tout au long de la pandémie de Covid-19 et avait semblé prêt à prendre le relais à plusieurs reprises au cours de cette année en raison du fait que le poste de premier ministre de son patron était presque en permanence poursuivi par le scandale, de Wallpapergate à Partygate à l’affaire Chris Pincher.

C’est la démission de M. Sunak début juillet, ainsi que celle du secrétaire à la Santé Sajid Javid, qui a inspiré le débrayage massif de plus de 60 ministres qui a finalement forcé le Premier ministre à quitter ses fonctions.

Candidat populaire à la succession parmi de nombreux députés conservateurs, bien que beaucoup d’autres membres aient été mécontents de son rôle dans la défenestration de M. Johnson, M. Sunak a finalement perdu contre Mme Truss le 6 septembre après un long été de campagne, conduisant aux événements tragi-comiques du sept dernières semaines qui se sont terminées par sa chute absurde.

Toutes les critiques de M. Sunak à l’égard des politiques économiques de «conte de fées» de Mme Truss se sont avérées entièrement confirmées, lui donnant la légitimité dont il avait besoin pour gagner les faveurs à la deuxième fois et, espérons-le, apaiser les marchés financiers mondiaux qui ont tellement perdu confiance en la Grande-Bretagne. sous Mme Truss.

Mais que savons-nous des antécédents du nouveau Premier ministre britannique, le premier hindou à diriger le pays, en particulier de sa jeunesse avant de devenir député de Richmond dans les Yorkshire Dales en 2015 ?

M. Sunak est né à Southampton le 12 mai 1980, ses parents Yashvir et Usha Sunak respectivement médecin généraliste et pharmacien, le couple originaire d’Afrique de l’Est avec des racines au Pendjab, en Inde.

Aîné de trois enfants, M. Sunak a fréquenté la prestigieuse Stroud School dans le Hampshire, avant d’être inscrit à l’école publique encore plus exclusive Winchester College, fondée par William of Wkyeham en 1382.

Il s’est vu refuser une bourse, mais il est quand même devenu préfet en chef et a édité le journal de l’école, Le Wykehamistedans lequel il a dirigé des éditoriaux alimentés par Diet Coke attaquant le nouveau gouvernement travailliste de Tony Blair.

Pendant ses vacances d’été à Winchester, M. Sunak a attendu des tables dans une maison de curry pour renflouer ses coffres, révélant une éthique de travail impressionnante que peu de ses camarades de classe sont susceptibles d’avoir partagée.

Après avoir terminé ses études secondaires, il a fréquenté l’Université d’Oxford, a étudié la politique, la philosophie et l’économie au Lincoln College et a obtenu son diplôme avec une première.

Entre 2001 et 2004, il a travaillé comme analyste junior chez Goldman Sachs et s’est concentré sur Actions américaines concernant les chemins de fer et les médias (curieusement, il ne liste plus cette période sur son profil LinkedIn).

Son mandat a coïncidé avec les conséquences immédiates des attentats terroristes du 11 septembre, une période tumultueuse pour la banque d’investissement américaine au cours de laquelle ses bénéfices a chuté de 25 % et elle a finalement été contrainte de licencier 2 800 personnes, soit 12 % de ses effectifs.

M. Sunak a ensuite entrepris une maîtrise en administration des affaires (MBA) à l’université de Stanford en Californie, où il a rencontré sa femme Akshata Murthy, fille du « Steve Jobs indien », le milliardaire NR Narayana Murthy, qu’il épousera en août 2009.

Après avoir terminé son MBA en 2006, il a signé avec Chris Hohn’s Children’s Investment Fund Management, devenant associé en septembre 2006 et restant jusqu’en novembre 2009.

De là, il a rejoint l’ancien patron Patrick Degorce et d’autres alliés de Stanford au sein du fonds spéculatif californien Theleme Partners, qui a été lancé en octobre 2010 avec 700 millions de dollars sous son contrôle.

Entre 2013 et 2015, il a également été administrateur de la société d’investissement Catamaran Ventures, propriété de son beau-père, où travaille toujours sa femme.

C’est alors que M. Sunak est entré dans la politique conservatrice en se présentant à l’ancien siège de William Hague en tant que député de Richmond, gagnant et se retrouvant chancelier en cinq ans et Premier ministre britannique en sept ans.