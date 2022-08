Rishi Sunak qualifie sa rivale Liz Truss de “véritable restante” pour son intention de laisser entrer davantage de cueilleurs de fruits en Grande-Bretagne

L’équipe de campagne de RISHI Sunak a frappé aujourd’hui sa rivale à la direction des conservateurs, Liz Truss, la qualifiant de “Remainer” pour avoir laissé entrer plus de cueilleurs de fruits européens au Royaume-Uni.

À seulement cinq semaines de la course pour devenir Premier ministre, l’ex-chancelier outsider a intensifié les attaques contre la favorite, Mme Truss.

L’équipe de Rishi Sunak a critiqué les plans de Liz Truss pour l’agriculture britannique, affirmant qu’ils lui montraient les “vraies couleurs restantes” Crédit : PA

Rishi Sunak et Liz Truss assisteront aujourd’hui à la deuxième des 16 campagnes de leadership à Exeter Crédit : Getty

La ministre des Affaires étrangères passe la journée à visiter le Devon, où elle espère séduire les agriculteurs conservateurs en promettant de créer «l’industrie agricole du futur».

L’aspirant Premier ministre s’est engagé à réduire les formalités administratives de l’UE sur l’agriculture pour stimuler la productivité et la sécurité alimentaire.

Elle a également promis d’aider les agriculteurs en difficulté en élargissant le programme des travailleurs saisonniers.

Le visa permet aux cueilleurs de fruits et aux ouvriers agricoles de vivre en Grande-Bretagne et de travailler dans l’agriculture pour un maximum de 6 mois.

Dans une escalade spectaculaire des lignes d’attaque de la campagne, l’équipe de M. Sunak a frappé sa rivale là où ça fait mal, annulant ses plans en montrant “les vraies couleurs restantes”.

Mme Truss a soutenu le référendum de 2016 sur le Brexit, mais s’est depuis présentée comme une vraie Brexiteer.

Un porte-parole de la campagne de l’ex-chancelier a déclaré: «L’annonce de Liz Truss aujourd’hui ne fait rien pour les agriculteurs et la nourriture.

“Elle accuse le Brexit et n’en voit pas les opportunités d’aider les agriculteurs et la production alimentaire, n’a aucun plan pour lutter contre l’inflation qui a durement touché les coûts des intrants et néglige de mentionner les accords commerciaux en raison de son bilan dans ce domaine. Les vraies couleurs du Reste commencent à apparaître.”

M. Sunak et Mme Truss se rencontreront ce soir pour la deuxième des 16 campagnes de leadership conservateur à Exeter.

Les aspirants PM seront grillés sur leurs plans pour le mur bleu britannique, où les conservateurs font face à de sérieuses menaces électorales de la part des insurgés Lib Dems.

Parlant de ses projets pour les agriculteurs, Liz Truss a déclaré: «La pandémie et la crise du coût de la vie ont montré qu’il est plus vital que jamais pour nous de nous assurer que nous avons un approvisionnement alimentaire britannique de haute qualité et abordable.

«En tant qu’ancien secrétaire d’État du DEFRA, je comprends les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs et ils peuvent me faire confiance pour apporter les changements dont ils ont besoin. Je vais couper la bureaucratie qui les retient et les frappe dans leur poche.