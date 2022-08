Rishi Sunak qualifie Liz Truss d ‘«immorale» après l’avoir comparé à Gordon Brown

Hier, RISHI Sunak a qualifié Liz Truss d'”immorale” après avoir comparé ses politiques de “taxation et dépenses socialistes” à celles de Gordon Brown.

Au cours d’une autre journée brutale de campagne, l’ancien chancelier a également critiqué le jugement du ministre des Affaires étrangères.

Liz Truss a comparé les politiques de “taxation et dépenses socialistes” de Rishi Sunak à celles de Gordon Brown Crédit : PA

Sunak a riposté en qualifiant le ministre des Affaires étrangères d ‘”immoral” Crédit : PA

Pourtant, son équipe a déclaré qu’elle seule pouvait construire une «économie à hauts salaires, à forte croissance et à faible fiscalité».

Puis, alors que Mme Truss cherchait de plus en plus à décrocher le poste le plus élevé, le multimillionnaire M. Sunak a fait parler de lui en se présentant à une campagne conservatrice à Darlington dans une paire avec un trou dans la semelle.

Pas plus tard que la semaine dernière, M. Sunak, connu pour ses chaussures flash, notamment des mocassins Prada à 450 £ et des curseurs à 95 £, a déclaré au présentateur de Sky News Kay Burley qu’il portait “le même costume et les mêmes chaussures” qu’il portait lors de l’annonce d’un congé pendant la pandémie.

Hier, il a tenté de mettre au pas la campagne de Mme Truss en l’accusant de “revirement majeur sur le plus gros problème auquel le pays est actuellement confronté” en promettant une aide supplémentaire pendant la crise du coût de la vie.

Et, dans une attaque personnelle, son équipe a déclaré qu’elle avait commis une autre “grave erreur de jugement morale et politique” une semaine après avoir abandonné son intention de payer moins les fonctionnaires régionaux que ceux de Whitehall.

Le porte-parole de Mme Truss a riposté : « Rishi Sunak ne saurait pas comment les gens bénéficient d’une réduction d’impôt parce qu’il n’a jamais réduit d’impôt de sa vie.

« Les gens n’ont pas voté pour les conservateurs pour être soumis à une politique d’envie à l’ancienne à la Gordon Brown.

“Liz croit que les gens gardent plus de leur propre argent, pas la taxe et les dépenses socialistes de Rishi qui nous mèneront à la récession.”

Hier soir, M. Sunak a été le plus près d’admettre sa défaite, déclarant à la BBC qu’il préférait perdre que “gagner sur une fausse promesse”.