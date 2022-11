Rishi Sunak qualifie la Russie d'”État paria” avant sa rencontre avec le ministre de Poutine

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Premier ministre Rishi Sunak a condamné aujourd’hui la Russie comme un “État paria”, alors qu’il s’apprêtait à adresser une réprimande à un membre du cercle restreint de Vladimir Poutine au sujet de l’invasion de l’Ukraine.

La Grande-Bretagne continuera à soutenir les Ukrainiens dans leur défense contre l’agression russe et à aider à placer Kyiv dans une position de force lorsqu’ils estimeront que le moment est venu pour des pourparlers de paix, a-t-il déclaré.

M. Sunak sera le premier Premier ministre britannique depuis le début de l’invasion en février à parler directement à un représentant russe lorsqu’il affrontera le ministre des Affaires étrangères de Poutine, Sergueï Lavrov, lorsqu’ils se retrouveront face à face autour de la table de conférence lors du sommet du G20 en Indonésie mardi.

M. Sunak a déclaré aux journalistes voyageant avec lui dans la station balnéaire de Bali qu’il profiterait de l’occasion, aux côtés des alliés occidentaux, pour “condamner sans équivoque l’État russe et Poutine pour leur guerre odieuse et illégale”.

M. Sunak a déclaré qu’il était “révélateur” que M. Poutine saute le sommet annuel des dirigeants mondiaux, après avoir annoncé il y a quelques jours à peine qu’il envoyait Lavrov à sa place.

“La Russie devient un État paria et il n’est pas là pour assumer la responsabilité de ce qu’il fait”, a déclaré le Premier ministre.

« Mais je vais profiter de l’occasion pour consigner publiquement ma condamnation de ce qu’ils font. Je le ferai dans la salle, je le ferai si je vois (Lavrov) ailleurs et c’est la bonne chose à faire.

M. Sunak a déclaré qu’il s’agissait pour les Ukrainiens de décider du moment opportun pour des pourparlers visant à mettre fin aux hostilités.

Mais il a dit qu’il y avait peu de signes que Moscou soit prêt à se mettre autour de la table pour discuter de la paix.

“C’est une question pour les Ukrainiens, ils décideront de leur approche des négociations”, a-t-il déclaré.

“Bien sûr, ils veulent voir – comme tout le monde – une résolution pacifique à cela.

“Mais je considère que notre travail – et je pense que nos alliés sont au même endroit – consiste à placer l’Ukraine dans la position la plus forte possible pour une éventuelle négociation. C’est notre travail et, en fin de compte, les Ukrainiens décideront de la base de ces pourparlers.

Mais il a ajouté: “Rien de ce que fait la Russie pour le moment ne suggère qu’elle est engagée ou intéressée par cette approche en ce moment.”

M. Sunak a déclaré qu’il serait “injuste” de dire à l’Ukraine d’entamer des négociations à un moment où la Russie poursuit “une action militaire très agressive” et où les infrastructures civiles sont “bombardées sans relâche”.

Il a déclaré: “Il est juste que nous résistions à l’agression, c’est la bonne chose à faire pour nous, c’est ce que je pense que le peuple britannique croit également.”

Le sommet du G20 s’accompagne de l’invasion de Poutine dans le désarroi après avoir retiré les troupes de Kherson, la seule capitale provinciale qu’ils ont réussi à saisir lors de leur assaut contre l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui n’assiste pas au sommet, a qualifié le retrait russe de la région de « le début de la fin de la guerre » lorsqu’il a effectué lundi une visite surprise de la ville du sud reconquise.