Rishi Sunak proposera les mathématiques à tous les élèves jusqu’à 18 ans

Rishi Sunak annoncera des plans pour que tous les élèves étudient les mathématiques jusqu’à l’âge de 18 ans afin de lutter contre l’innumérisme et de mieux les équiper pour le lieu de travail moderne alors qu’il définit ses priorités pour l’année à venir.

Dans son premier discours de 2023, le Premier ministre développera ses ambitions pour la Grande-Bretagne au milieu des inquiétudes de certains députés conservateurs selon lesquelles il manque d’une grande vision pour le pays et pourrait être consommé à la place en luttant contre une série de crises autour du coût de la vie, le services de santé et grèves.

Il a déjà annoncé des propositions pour un nouveau «baccalauréat», remplaçant les niveaux A, lors de la course à la direction conservatrice, qui verrait les étudiants continuer avec l’anglais et les mathématiques obligatoires jusqu’à 18 ans, mais passer moins d’examens à 16 ans.

Aucune source 10 n’a suggéré qu’il ferait d’autres annonces politiques dans le discours du centre de Londres, soulignant l’économie, le NHS et les petits bateaux traversant la Manche comme des domaines qu’il considérait comme prioritaires pour le reste de ce parlement.

Cependant, la décision de Sunak de pré-informer une annonce éducative, plutôt que de se concentrer sur l’état du NHS cet hiver – avec des services A&E surpeuplés et de longues attentes pour un lit d’hôpital, des patients traités dans les couloirs et des attentes de 30 heures dans les ambulances à l’extérieur hôpitaux – peuvent surprendre.

Selon les plans de Sunak, les mathématiques jusqu’à 18 ans seraient fournies par différentes voies, plutôt que par des niveaux A. On s’attendait à ce qu’il dise : « C’est personnel pour moi. Chaque opportunité que j’ai eue dans la vie a commencé avec l’éducation que j’ai eu la chance de recevoir. Et c’est la raison la plus importante pour laquelle je suis entré en politique : donner à chaque enfant le meilleur niveau d’éducation possible.

Il ajoutera : « À l’heure actuelle, seulement la moitié des 16-19 ans étudient les mathématiques. Pourtant, dans un monde où les données sont partout et où les statistiques sous-tendent chaque emploi, les emplois de nos enfants exigeront plus de compétences analytiques que jamais auparavant. Et laisser nos enfants dans le monde sans ces compétences, c’est décevoir nos enfants.

Les travaillistes ont critiqué la « promesse vide », la secrétaire à l’éducation fantôme, Bridget Phillipson, déclarant : « Le Premier ministre doit montrer son travail.

«Il ne peut pas tenir cette promesse réchauffée et vide sans plus de professeurs de mathématiques, mais le gouvernement a raté son objectif de nouveaux professeurs de mathématiques année après année, les enseignants existants partant en masse.

“Maintenant, les écarts de réussite en mathématiques se creusent encore Rishi Sunak, en tant que chancelier, a déclaré que le pays avait “maximisé” le soutien à la récupération de Covid pour nos enfants.

“Les travaillistes mettront fin aux allégements fiscaux pour les écoles privées et utiliseront l’argent pour investir dans 6 500 enseignants supplémentaires, y compris des professeurs de mathématiques, afin d’élever les normes dans ce pays.”

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a appelé le gouvernement à présenter les preuves de l’extension des mathématiques à tous les élèves jusqu’à l’âge de 18 ans avant de se lancer dans un changement significatif affectant les générations futures, ajoutant: “Il est important que cela est basé sur des recherches solides et qu’il ne s’agit pas d’un projet favori.