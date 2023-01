Rishi Sunak proposera des négociations salariales accélérées dans le secteur public afin de mettre fin à l’impasse des grèves

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak est sur le point d’accélérer les futures négociations salariales du secteur public dans le but de mettre fin aux grèves qui verront les infirmières quitter à nouveau les services ce mois-ci.

Le Premier ministre a déclaré que les règlements pour le prochain exercice financier étaient “exactement le genre de choses sur lesquelles nous devrions nous asseoir et discuter, et ce n’est pas seulement une question de salaire”.

“Nous exposerons davantage de nos plans à cet égard dans les prochains jours”, a-t-il déclaré.

Mais le secrétaire général du Royal College of Nursing (RCN), Pat Cullen, a accusé M. Sunak d’être “détaché de la réalité” de la crise qui frappe les services de santé.

Le Premier ministre a qualifié le NHS de “spécial” en présentant un mini-manifeste de cinq promesses sur lesquelles les électeurs devraient le juger.

Il a exclu l’annulation des opérations non urgentes comme moyen de libérer plus de lits pour atténuer le chaos dans les départements A&E, et s’est fixé pour objectif de réduire les listes d’attente avant les prochaines élections.

Les travaillistes ont attaqué ses promesses – qui comprenaient également la réduction de moitié de l’inflation cette année, des lois pour empêcher les petits bateaux d’amener des migrants au Royaume-Uni et l’élévation des normes d’éducation – affirmant que le Premier ministre “essayait de marquer ses propres devoirs en se fixant un examen ridiculement facile”.

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a également averti M. Sunak, l’avertissant qu’il serait jugé pour avoir réglé le “chaos des demandeurs d’asile illégaux”. [and] NHS et protection sociale », et ajoutant que « les impôts doivent baisser pour faire croître l’économie ».

Le gouvernement a déjà déclaré qu’il n’améliorerait pas l’accord salarial de cette année, mais l’allusion de M. Sunak à un processus accéléré pour fixer l’augmentation de l’année prochaine soulève la perspective d’une offre qui pourrait mettre fin à l’impasse de la grève.

On pense qu’il tient à trouver un moyen de reconnaître le travail acharné des infirmières tout en s’assurant qu’il respecte sa nouvelle cible d’inflation. La MRC souhaite une augmentation de 5% au-dessus du taux d’inflation RPI, qui se situe actuellement à 14%, affirmant que ses membres ont reçu des années d’augmentations de salaire inférieures à l’inflation.

“Comme je l’ai dit sur les salaires, ces conversations doivent être basées sur ce qui est abordable”, a déclaré M. Sunak mercredi. “Je pense qu’une augmentation de salaire de 19% n’est pas abordable – je ne pense pas que quiconque pense qu’un l’augmentation de salaire est abordable. Mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas avoir de dialogue, ne devrions pas avoir de conversations.

Mme Cullen a appelé M. Sunak à “montrer un sentiment d’urgence renouvelé dans l’ouverture des négociations sur l’attribution actuelle des salaires du NHS” pour éviter une grève les 18 et 19 janvier.

Helga Pile, directrice adjointe de la santé d’Unison, a appelé le Premier ministre à donner aux ministres le “feu vert pour commencer à parler aux syndicats d’une amélioration des salaires”.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a été critiqué par les syndicats ces derniers mois pour avoir déclaré qu’il était ouvert aux pourparlers avec les syndicats, mais refusant de parler de l’accord salarial de cette année.

Mark Serwotka, secrétaire général des services publics et commerciaux, a déclaré: “Si Rishi Sunak est sérieux lorsqu’il dit qu’il apprécie les travailleurs du secteur public, il accorderait à nos membres une augmentation de salaire supérieure à l’inflation pour les aider à traverser le coût de la vie. crise et au-delà.

Des sources syndicales ont également accusé le gouvernement d’être souvent à l’origine de tout retard dans le processus de révision des salaires.

Dans son discours près du parc olympique dans l’est de Londres, M. Sunak a également évoqué la perspective de futures réductions d’impôts pour les travailleurs, car il a averti que sa vision d’une croissance axée sur l’innovation nécessiterait un travail acharné mais offrirait d’énormes récompenses.

Il s’est également engagé à révolutionner les services de santé, en incluant davantage de services privés et en plaçant les patients au cœur, a promis de nouveaux «centres familiaux» pour soutenir les parents et a présenté des plans pour rendre l’enseignement des mathématiques obligatoire pour tous jusqu’à 18 ans.

Un porte-parole travailliste a déclaré: «Rishi Sunak insiste sur le fait de vouloir améliorer les normes d’éducation, mais ici, il essaie de marquer ses propres devoirs en se fixant un examen ridiculement facile. Nous avons besoin d’un leadership clair, pas de ce faux sentiment d’accomplissement pendant une crise.

Le chef de la Lib Dem, Ed Davey, a déclaré que le discours de M. Sunak montrait qu’il était “endormi au volant” pendant la crise du NHS.