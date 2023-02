Rishi Sunak promeut le député de confiance Greg Hands au poste de président conservateur lors du remaniement ministériel

RISHI Sunak a promu le député de confiance Greg Hands au poste de président conservateur lors d’un remaniement ministériel hier.

Le Premier ministre a également divisé le dossier commercial en trois parties, créant un département Net Zero.

Rishi Sunak a promu le député Greg Hands au poste de président conservateur lors d’un remaniement ministériel Crédit : Simon Walker / No10 Downing Street

Le PM organise une réunion du cabinet et accueille les nouveaux membres Lucy Frazer et Greg Hands Crédit : Simon Walker / No10 Downing Street

Sa décision a alarmé les conservateurs sceptiques qui craignaient que les plans de décarbonisation de l’économie d’ici 2050 ne frappent le plus durement les plus pauvres.

Le député conservateur Craig Mackinlay a déclaré que l’objectif était trop coûteux, peu pratique et difficile “pour la façon dont nous vivons tous”.

L’ancien secrétaire aux affaires, à l’énergie et à la stratégie industrielle, Grant Shapps, assume le rôle de secrétaire d’État à la sécurité énergétique et au net zéro.

Il a déclaré: “Mon objectif sera de sécuriser notre approvisionnement énergétique à long terme, de réduire les factures et de contribuer ainsi à réduire de moitié l’inflation.”

Le reste de son ancien dossier est allé à Kemi Badenoch, qui est promu secrétaire aux affaires et au commerce, et à la secrétaire à la culture Michelle Donelan, qui dirige le nouveau département de la science, de l’innovation et de la technologie, la débutante du cabinet Lucy Frazer a reçu les parties restantes de la culture, des médias et dossier sportif.

Pendant ce temps, M. Hands, qui succède à Nadhim Zahawi limogé, sera aidé par Lee Anderson, un favori de nombreux Red Wall Tories.