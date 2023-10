Rishi Sunak promet son soutien à Israël et demande une aide à Gaza

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

JERUSALEM — Un barrage de roquettes apparemment tirées par des militants au Liban a frappé le nord d’Israël jeudi, a annoncé l’armée israélienne, alors que ses forces visaient les sites de lancement avec des tirs d’artillerie. Les affrontements ont en outre alimenté les craintes que la guerre entre Israël et Gaza ne se transforme en un conflit régional plus large. Ces attaques transfrontalières comptent parmi les bombardements les plus violents venant du sud du Liban au cours de près de deux semaines d’effusion de sang en Israël et à Gaza. Alors qu’une branche du Hamas a revendiqué la responsabilité, l’armée israélienne a déclaré que le Hezbollah, groupe militant soutenu par l’Iran, avait autorisé l’attaque.

Ajoutant au sentiment d’escalade des tensions dans la région, les forces américaines ont abattu jeudi plusieurs drones d’attaque en Irak et en Syrie, et un destroyer de la marine américaine en mer Rouge a intercepté des missiles et des drones lancés par les rebelles depuis le Yémen, ont déclaré des responsables du Pentagone.

Brick. Le général Patrick Ryder, porte-parole du Pentagone, a déclaré qu’il n’était pas clair si les drones et les missiles lancés au Yémen étaient liés au conflit, mais a déclaré que leur direction vers le nord suggérait qu’ils se dirigeaient « potentiellement vers des cibles en Israël ». On pense que les rebelles Houthis au Yémen et les milices en Syrie reçoivent des armes et du soutien de l’Iran, qui soutient également le Hamas, le groupe militant palestinien qui contrôle la bande de Gaza.

Quelques heures plus tôt, le roi Abdallah II de Jordanie et le président égyptien Abdel Fatah El-Sisi avaient averti que le conflit « menaçait de plonger la région entière dans une catastrophe », selon un communiqué. Pendant ce temps, d’autres dirigeants s’efforçaient de trouver des moyens d’apaiser les tensions.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est arrivé en Israël confronté au même dilemme que le président Biden la veille : comment promettre un soutien indéfectible à Israël tout en tenant compte du sort des civils à Gaza alors que l’armée israélienne vise à paralyser le Hamas à Gaza. Le Hamas a déclenché la crise le 7 octobre avec son attaque meurtrière contre Israël.

Au moins 1 400 Israéliens ont été tués et environ 200 personnes seraient retenues en otages à Gaza. Les responsables palestiniens ont déclaré que plus de 3 700 personnes avaient été tuées et plus de 12 400 blessées à Gaza depuis le début des combats.

Sunak a déclaré lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Jérusalem qu’il était « fier d’être ici avec vous dans les heures les plus sombres d’Israël », et il a condamné ce qu’il a appelé « des actes de terrorisme horribles et indescriptibles » perpétrés par le Hamas. Mais faisant écho à Biden, le dirigeant britannique a également appelé à l’aide pour Gaza, a souligné que « le peuple palestinien est également victime du Hamas » et a ajouté que « nous pleurons la perte de toutes les vies innocentes ».

Sunak a salué l’accord annoncé par Biden, dans lequel Israël a accepté d’autoriser une aide humanitaire limitée à Gaza via l’Égypte. Sunak a exprimé son espoir que des progrès pourraient être réalisés dans l’acheminement de nourriture, d’eau et de médicaments à Gaza.

Mais l’accord visant à autoriser jusqu’à 20 camions d’aide à passer par le terminal égyptien de Rafah – le seul lien vers Gaza qu’Israël ne contrôle pas – est conditionné à ce qu’aucune aide ne parvienne au Hamas dans un territoire qu’il contrôle d’une main de fer. De nombreuses autres questions clés restent également sans réponse, notamment celle de savoir si l’aide comprendra le carburant indispensable aux générateurs des hôpitaux et quand les livraisons commenceront.

Les livraisons d’aide ne devaient pas commencer avant vendredi, mais des responsables américains et des Nations Unies ont déclaré jeudi qu’un retard dans les réparations de la route au passage frontalier signifiait qu’il était désormais peu probable que les camions circulent avant samedi. Les responsables, s’exprimant sous couvert d’anonymat sur cette question sensible, ont déclaré qu’il existait une possibilité faible mais de plus en plus faible que certaines marchandises puissent circuler vendredi soir.

Quoi qu’il en soit, affirment les travailleurs humanitaires, ils ne feront pas grand-chose pour éviter une crise humanitaire qui ne s’aggrave. L’ONU a déclaré qu’au moins 100 camions par jour sont nécessaires pour subvenir aux besoins de plus de 2 millions de personnes coincées à l’intérieur de Gaza, sans carburant ni électricité, et avec des réserves de nourriture et d’eau presque épuisées.

Les camions de l’Organisation mondiale de la santé « sont chargés et prêts à partir vers Gaza », a déclaré le directeur général de l’agence, Tedros Adhanom Ghebreyesus. dit.

Les efforts diplomatiques de cette semaine ont également donné peu de résultats quant à l’autorisation de l’acheminement de l’aide directement d’Israël à Gaza. Netanyahu continue de résister à la livraison de nourriture et de médicaments, affirmant que le Hamas doit d’abord restituer les otages israéliens.

Le système de santé de Gaza a été décrit à plusieurs reprises comme au bord de l’effondrement. Les opérations chirurgicales sont menées dans l’obscurité ou annulées, a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Jeudi, quatre hôpitaux de Gaza étaient entièrement hors service en raison des tirs directs des bombardements israéliens, et un cinquième a fermé ses portes après une panne de carburant, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Israël affirme qu’il cible les membres du Hamas à Gaza et jeudi, une station de radio dirigée par le Hamas a rapporté la mort de deux autres hauts responsables du groupe militant. Mais les images satellite montrent que des lieux de culte, des hôpitaux, des écoles et des maisons ont également été endommagés ou détruits lors des attaques israéliennes.

Les frappes aériennes israéliennes ont également ciblé des zones dites sûres dans le sud, notamment la ville de Khan Younis. Israël a ordonné à plus d’un million de personnes d’évacuer le nord de Gaza en prévision d’une invasion terrestre attendue.

Lors d’une attaque jeudi, une frappe aérienne israélienne contre un immeuble résidentiel à Khan Younis a tué au moins 12 personnes et blessé au moins 80 civils, selon l’Associated Press. Le cratère résultant de l’explosion avait au moins un étage de profondeur et les membres de la famille seraient coincés sous les décombres, a rapporté l’AP.

Cartes des dégâts dans les zones durement touchées de Gaza depuis le début de la guerre

Les répercussions d’une frappe à l’hôpital al-Ahli en début de semaine, qui a aggravé l’angoisse mondiale face aux décès de civils, ont continué de se faire sentir jeudi. Les autorités palestiniennes ont imputé cette frappe à Israël et ont déclaré qu’elle avait tué 471 personnes. L’armée israélienne a contesté ce bilan et a déclaré que la frappe avait eu pour origine l’intérieur de Gaza. Les responsables américains ont également déclaré qu’Israël n’était pas responsable, citant des renseignements, des images aériennes et des documents open source.

En Cisjordanie et dans la région au sens large, les troubles continuent de faire rage. Les forces israéliennes ont tué au moins six Palestiniens, dont un jeune de 15 ans, lors d’un raid sur un camp de réfugiés dans la ville de Tulkarem en Cisjordanie et ont déclaré jeudi la zone zone militaire fermée, selon le ministère de la Santé basé à Ramallah.

Au moins 545 Palestiniens ont été déplacés des communautés bédouines de Cisjordanie depuis le 7 octobre, a indiqué l’agence humanitaire de l’ONU, citant « l’intensification de la violence des colons et les restrictions d’accès ». Plus de la moitié des déplacés étaient des enfants.

Invoquant « le potentiel de violence et de tensions accrues » à l’échelle mondiale, le Département d’État a publié jeudi une rare « alerte de sécurité mondiale » à tous les Américains à l’étranger.

Il a indiqué qu’il existait un potentiel d’attaques terroristes, de manifestations ou d’actions violentes contre les citoyens et les intérêts américains. « Restez vigilant dans les endroits fréquentés par les touristes », conseille-t-il.

Partout en Israël, les précautions de sécurité sont restées élevées. L’armée israélienne a déclaré que les militants du Hamas étaient toujours dans le pays après l’incursion du 7 octobre. « Hier, nous avons trouvé un terroriste épuisé, en route vers Gaza », a déclaré jeudi le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, ajoutant que l’homme était en cours d’interrogatoire.